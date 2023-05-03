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Zigana Tüneli'nin inşa hikayesini anlatan belgesel TRT'de yayınlanacak

Trabzon ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan "Zigana Tüneli"nin inşa süreci, "Türkiye'nin Dev Yapıları Zigana Tüneli" belgeseliyle ilk kez TRT'de izleyiciyle buluşacak.

Zigana Tüneli’nin inşa hikayesini anlatan belgesel TRT’de yayınlanacak
Yayınlanma Tarihi: 3.5.2023 16:32:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı tünelin hikayesi, akşam 20.00'de ortak yayınla TRT 1, TRT Belgesel, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Kürdi'de, saat 22.00'de ise TRT Haber'de ekrana gelecek.

Sunucu Tolga Gürsoy'un ileri teknoloji kullanılarak, çevre ve şehircilik duyarlılığıyla inşa edilen Zigana Tüneli'nin mühendislerine merak edilenleri sorduğu belgeselde, özel grafik ve animasyon teknikleri kullanıldı.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde inşa edilen Zigana Tüneli, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak. Uzunluğu 14,5 kilometreyi bulan tünel aynı zamanda dünyanın üçüncü en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak.

- "Karanlık Miras" belgeseli 5 Mayıs'ta ekranlarda

TRT Belgesel'in bir diğer yapımı "Karanlık Miras" adlı belgesel dizisi de 5 Mayıs'ta 21.00'de TRT Belgesel'de başlayacak.

Yönetmenliğini Talha Eyüboğlu'nun üstlendiği belgeselin ilk bölümü "Troya ve Kadim Ayrılık"ta, Troya Savaşı'ndan Çanakkale Savaşı'na uzanan geniş bir aralıkta Doğu-Batı ikilemi ve çatışmasının bilinmeyen öyküsü ele alınacak.

Çekimleri 12 ülkede gerçekleştirilen belgeselde, 107 uzmanla röportaj gerçekleştirildi. Yapım, bugünün dünyasında yaşanan acılar ve insani krizlerin arka planındaki Batı zihniyetini sorguluyor.

Belgeselin her bölümünde tarihin farklı bir evresi üzerine Türkiye'den ve dünyadan tanınmış isimler, konuya ışık tutuyor.

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Etiketler Gümüşhane Avrupa Çanakkale Savaşı Türkiye Trabzon Troya Savaşı TRT Zigana tünel TRT kurdi TRT AVAZ

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