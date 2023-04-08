"İki buçuk yılda bitirdik"

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yüzde 5 ilerleme seviyesinde devraldıklarının altını çizerek, "İki buçuk yılda bitirdik. Yüzde yüzü ile tamamladık. Burası 6,2 kilometre uzunluğunda. 4 istasyon var. Başakşehir Metrokent'ten başlıyor. Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor. Hem İstanbul için hem Türkiye için çok önemli bir yatırım. Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Yüzde 5 seviyesinden almış olduğumuz ve bitirdiğimiz metromuz İstanbullulara hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Zigana Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedefliyoruz

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni de bitirdiklerini, Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedeflediklerini bildirerek, tünelin 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tüneli olacağının altını çizdi. Projenin, mevcut yol güzergahını kilometrelerce kısalttığını, kışın zorlu koşullarını tarihe gömdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu tür yapılar artık Türkiye'de biraz sıradan işler olmaya başladı. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü altyapı gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ankara-Sivas hızlı trenle 2 saat olacak

Ankara-Sivas hızlı tren hattının yine mega projelerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, hattın 400 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Hattı bayramın hemen ertesinde hizmete açacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ankara'dan başlıyoruz. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Akdağmağdeni, Sorgun, Yıldızeli ve Sivas'a 8 istasyonla varıyoruz. Ankara-Sivas hızlı trenle 2 saat olacak, Ankara-Yozgat bir saat olacak. Bu proje içerisinde 67 kilometre uzunluğunda tam 49 tane tünel var. 27 kilometre uzunluğunda 49 tane viyadük var. Bu kadar özel bir proje. Bunu Sivas'a getiriyoruz ama orada bırakmayacağız. Oradan devam edeceğiz. Erzincan, Erzurum, Kars. Önümüzdeki yıllarda bu proje Bakü'ye kadar ulaşacak. Yedili masa içerisindeki vatandaşlardan bir tanesi diyordu ya 'Sivas'a hızlı tren gelirse göçü arttırırmış'. Onu bir Sivaslılara bir sorsunlar. Bu yatırımlara karşı olanlar, yönetime talip oluyorlar. "

Karaismailoğlu, Ankara'da da AKM-Gar-Kızılay metrosunu da bu ay içerisinde açacaklarını dile getirerek, bu hat ile Ankara'nın bütün metrolarını birbirine bağlayacaklarını sözlerine ekledi.