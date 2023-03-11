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Depremler Hatay'da yeni bir "gölet" oluşturdu

Hatay'ın Payas ilçesi sınırlarından geçen Akçay Deresi'nin önünün "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin etkisiyle, kopan kaya ve toprak parçalarıyla kesilmesi sonucu bölgede gölet oluştu.

Depremler Hatay’da yeni bir gölet oluşturdu
Yayınlanma Tarihi: 11.3.2023 14:24:00 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 14:44

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, dağlık bölgelerde heyelana sebebiyet verdi. Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi sınırlarındaki dağlık bölgede yüksek rakımlı bir dağın tepesinden kopan büyük kütle, Amanos Dağları'ndan doğan ve Payas Vadisi boyunca uzanan Akçay Deresi'nin önünde set oluşturdu.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana biriken su, burada ağaçların arasında turkuaz mavisi bir gölete dönüştü. Oluşan göletin derinliği 20, uzunluğu ise 300 metreyi buldu.

Deprem bölgesinde zarar gören tarihi yapılar DEPREM BÖLGESİNDE ZARAR GÖREN TARİHİ YAPILAR

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