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Adıyaman Kahta'da oluşturulan çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulan çadır kentte afetzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Adıyaman Kahta’da oluşturulan çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
Yayınlanma Tarihi: 27.2.2023 09:32:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:39

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulan çadır kentte afetzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.Geçici yerleşim birimlerinin kurulduğu noktalardan ilçedeki Yavuz Selim Çadır Kenti'nde, bölgeye gelen gönüllüler vatandaşların taleplerini karşılamalarının yanı sıra çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Çadır kenti ziyaret eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, Kahta merkez ve köylerinde 70 kişinin hayatını yitirdiğini anımsattı.Deprem sonucu Kahta'nın köylerinde 700, merkezde 5 büyük enkazın oluştuğunu aktaran Korkutata, afet sonrası süreci hızlıca yürürlüğe koyduklarını söyledi.

Korkutata, Kahta'nın nüfusundaki artışa da değinerek, "Adıyaman merkezden gelen vatandaşlarımızla 130 bin olan ilçe nüfusumuz 200 binin üzerine çıktı. Barınma, sıcak yemek ve hür türlü ihtiyaçları şu anda karşılanabiliyor.

Düzen içerisinde bunun sistemini kurduk. Bir senelik planlamayla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor." diye konuştu.Genç Kızılay ekibinden Berivan Öztürk de Kayseri'den geldiklerini ve deprem bölgesindeki illeri gezdiklerini anlattı.Çocuk gelişimcileri olarak psikososyal destek sağladıklarını vurgulayan Öztürk, "Çocukların gelişimine olumlu katkımız olsun istiyoruz.

Deprem psikolojisinden biraz daha kopmalarını sağlamayı planladık. Buradaki çocuklarımıza renkli dünyamızı göstermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Etiketler Kayseri Adıyaman Kahramanmaraş Kahta Asrın felaket

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