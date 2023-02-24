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AFAD tarafından deprem bölgesinde bugüne kadar 329 bin 382 çadır kuruldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde 329 bin 382 çadırın kurulduğunu açıkladı.

AFAD tarafından deprem bölgesinde bugüne kadar 329 bin 382 çadır kuruldu.
Yayınlanma Tarihi: 24.2.2023 09:09:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:24


AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanlarının oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada Hatay'da 84 bin 316, Kahramanmaraş'ta 74 bin 112, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 48 bin 500, Malatya'da 26 bin 960, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 7 bin 282, Diyarbakır'da 7 bin 458, Kilis'te de 4 bin 579 çadır kurulduğu bildirildi.

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Bölgede ilk etapta 100 bin konteynerin kurulduğu bilgisine yer verildi ve depremden etkilenen illerden Hatay'da 1120, Kahramanmaraş'ta 1047, Gaziantep'te 1206, Adıyaman'da 656, Malatya'da 605, Şanlıurfa'da 1800, Osmaniye'de 127 konteyner kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." sözlerine yer verildi.

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