Arjantin’in Eski Cumhurbaşkanı Kirchner’e 6 yıl hapis cezası

Başkent Buenos Aires 'te görülen davada Eski başkan Kirchner'e yolsuzluk davası dolayısıyla 6 yıl hapis cezası ve kalıocı olarak kamu görevlerinden men cezası verildi.

Davanın görüldüğü 2 Numaralı Federal Sözlü Mahkeme, "Yollar İdaresi davası" olarak bilinen davanın son duruşmasında, kamu ihalelerinde yolsuzluk yapmaktan yargılanan Kirchner ile 12 kişi hakkında karar açıklandı.

Ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, Hakim Jorge Gorini'nin okuduğu kararla Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş adamı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulundu.

Kendisine yöneltilen yasa dışı örgüt kurma suçundan aklanan Kirchner, yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis ile ömür boyu kamu görevinden men edilme cezasına çarptırıldı.

KIRCHNER: BENİ PARALEL DEVLET VE YARGI MAFYASI MAHKUM ETTİ

Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunmasının ardından, kendisini "paralel bir devlet ve yargı mafyasının" mahkum ettiğini söyledi.

Yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ve kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırılan Kirchner, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kirchner, aldığı cezaya ilişkin, "Ekonomik ve medyatik güç, bir tür paralel devleti kontrol ediyor ve engel oluyor. Bu, Arjantin siyasi liderliğini disiplini altına alan bir sistemdir. Kendileri gibi düşünenleri değil, bizim gibi, peronist, vatandaşların hakkına sadık olanlardan bahsediyorum." dedi.

Asıl cezanın hapis olmadığını belirten Kirchner, "Beni, bir ekonomik modeli beğenmedikleri için mahkum ettiler. Verdikleri asıl hüküm, kamu görevinden kalıcı olarak men edilmemdir." şeklinde konuştu.

Kirchner, bir süredir gündeme gelen, 2023'teki genel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kendisini sık sık hedef alan bir medya kuruluşunun yöneticisine seslenen Kirchner, "10 Ekim 2023'te (devlet görevi sebebiyle tutuklanmasını engelleyen) ayrıcalıklı haklara sahip olmayacağım, böylece Yüksek Mahkemedeki uşaklarına beni hapse atmaları emrini verebilirsin. Ne cumhurbaşkanı ne de senatör, hiçbir şekilde aday olmayacağım, adım hiçbir oy pusulasında yer almayacak." ifadelerini kullandı.

Kirchner, 1 Eylül'de maruz kaldığı suikast girişimini hatırlatarak, "Beni ölü veya hapiste görmek istiyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, basına sızan ve muhalif devlet görevlileri, yargıçlar, iş adamları ve karşıt görüşlü gazetecilerin Arjantin'in güneyinde gizlice bir araya geldiğine ilişkin mesajlaşmaları hatırlattı, daha önce sık sık kendisine savaş açtığını belirttiği bu kişilerin arasındaki ilişki ve aile bağlarından bahsetti.

Ülkesinde yargı ve medyanın birlikte hareket ettiğini savunan Kirchner, "Arjantin yargısı, büyük medya kuruluşları ile koordinasyon içinde hareket etmekte. Bana hüküm giydiren, dediklerini yapmayana tolerans göstermeyen bir sistem." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in güçlü siyasi figürlerinden Cristina Kirchner, 2003-2007 döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan, 2010'da hayatını kaybeden eşi Nestor Kirchner'dan görevi devralmıştı. Cristina Kirchner, 2015'e kadar Arjantin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış ve 2019'daki seçimlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak katılmıştı.

ARJANTİN TARİHİNDE İLK KEZ, GÖREVİ BAŞINDAKİ BİR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI, YOLSUZLUKTAN YARGILANARAK CEZA ALMIŞ OLDU.

Öte yandan, kanunlar gereği, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin sona ereceği 10 Aralık 2023'e kadar tutuklanması mümkün olmayan Kirchner'ın cezasının uygulanması için Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

14 Şubat 2021'de ölen eski Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Menem de 2013'te Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı silah satışı suçundan 7 yıl ceza almış ancak ölene kadar Senatörlük görevi yürüten Menem'in cezası onanmamıştı.

Kirchner'ın yanı sıra eski Bayındırlık Sekreteri Jose Lopez ve eski Ulusal Yollar Müdürü Nelson Periotti 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakında açılan yolsuzluk davalarını siyasi baskı olarak değerlendiren ve suçlamaları reddeden Kirchner, 29 Kasım'da son savunmasını yaptığı duruşmada, cezasının çoktan hazırlandığını belirtmiş ve mahkemeyi "idam mangasına" benzetmişti.

Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi davası" Mayıs 2019'da başlamıştı.