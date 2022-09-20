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Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

Yayınlanma Tarihi: 20.9.2022 11:50:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 11:50
Zonguldak’ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatı tezgahlarda 20 liraya kadar düştü. Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, Ereğli-Filyos arasında avladıkları tonlarca palamutla Kozlu Limanı'na döndü.

Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatı tezgahlarda 20 liraya kadar düştü.

Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, Ereğli-Filyos arasında avladıkları tonlarca palamutla Kozlu Limanı'na döndü.

Buradan hal ve işletmelere gönderilen balıkların bir kısmı tırlara yüklenerek çeşitli bölgelere de dağıtıldı.

Palamudun tanesi, kentteki tezgahlarda büyüklüğüne göre 20-50 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Ereğli-Filyos arasındaki alanda tonlarca kilo palamut avlandığını söyledi.

Limana yanaşan her teknenin yaklaşık 1000 kasa balık getirdiğini anlatan Kayhan, "Bu durum Zonguldak ekonomisine her yönden yansıyor; gıda, kumanya ve halkımızın balığı ucuza yemesi açısından. Havalar soğursa balık daha da bollaşacak, bunu bekliyoruz." dedi.

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Etiketler Zonguldak Karadeniz palamut balık fiyatı

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