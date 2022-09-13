Milyonların haftalardır beklediği TOKİ konut projesi ve arsa satışının şartları nihayet belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da açıkladığı bilgiler ile 81 ile yapılacak Toki sosyal konutlara dair sorular ortadan kalktı. Toki başvurusu, toki sonuçları, toki şartları gibi soruların her birine tek tek cevap veren Erdoğan, başvuruların 14 Eylül tarihinde başlayıp ekim sonuna kadar süreceğini ifade etti. İşte TOKİ açıklamarının tamamı ve TOKİ'ye dair tüm detaylar...

Milyonların beklediği TOKİ Sosyal Konut ve Arsa Satışı bugün 14:00'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile açıklığa kavuştu. Yüzde on peşinat ve 240 ay vade ile ödenecek olan sosyal konut projesi 2023 - 2028 yılları arasını kapsayan büyük bir proje olacak. Başvurular 14 Eylül'den Ekim ayının sonuna kadar sürecek. İşte tüm detaylar...





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 2022 TOKİ Sosyal Konut ve Arsa Satışı'na dair önemli açıklamaları

"Bugünde sizlerin huzurunuzda sosyal konut odaklı şehir atılımları bir halka daha eklemenin sevinci içindeyiz. 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik bir projesi başlattık.

Hep söylediğimiz bizim bu projelerle 80 bin 2 milyon vatandaş başvurdu.

Büyük adımlara sevk eden hem yapılacak konut sayısının artırılması ülkemizin her yerinde sevinçle karşılandı.

Böyle tarihi anlamda bir kampanyaya girmekten mutluluk duyuyoruz.

Şimdi kampanyanın ayrıntılarını sizlerle paylaşıyoruz.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut 250 bin konut amaçlı arsa hizmetinize sunuyoruz.

250 bin konut yapımına müsait arsa 50 bin iş yeri yaparak milletimize sunuyoruz.

2023 yılı başında ürettiğimizi projesi birlikte vatandaş sayımız 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız.

Projecimizin ve bu kapsamda yapılacak konular iş yerleri üzerinde ilk evim ilk iş yerim olarak belirledik.





Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek verelim.

500 tanıtımı yapılan hane yüzde yirmi beş, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit, Bilecek, Bitlis, Bolu, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari'nin tamamına eşittir.

Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar dolar, 2 trilyon liradan fazla ek hareketliliğe yol açacak. Bugün sizlerle paylaşıyoruz.

Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatları düşecek.

Konuta erişim kolaylığı diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha iyi bir durumdadır.

Özel sektör alanında yükse konut sahipleri artacaktır.

"Dünyada mekân ahirette iman." En büyük hizmetin bu proje olduğu inanıyoruz.

Bu devasa sosyal konut projesi, 250 bin sosyal konutu, 10 bin iş yeri hak sahiplerince kullanılacak.

Konut arsası 360 bini bağımsız birimden, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut atılımıdır.

İlk etap konutlarından 50 bini İstanbul, 18 bini Ankara,12 bini İzmir, 10 bini Gaziantep, 8 bin 650 Bursa, 7 bin 500 Konya, 4 bin 500 Kayseri'de olacak.





Çeşitli kesimlere ise belli başlı ayrıcalıklar sunulacak.

-Şehit yakınları, gazilere ilk etapta yüzde 5 ile 12 arası 500'ü

-Engelli yüzde beşe 12'nin 500'ü

-Emekli vatandaşlarımıza yüzde 20 denk düşen 50 bin konut kontenjanı ayrıldı.

Bu projede gençlere (18-30) arası kontenjan ayrıldı. Yüzde 20 ile 50 binlik kısmını, yarınların teminatı gençlere tahsis ettik.

Konutlarımızı maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 üzerinden değerlendirdik.

Vatandaşlarımız toplamda 2+1 aylık 2 bin 280 taksit ile 240 ayda vaade ile sahip olabilecek.

Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyat ile sahip 3+1 'e 23 bin 180 liradan başlayan taksitleri 240 ayda vaade ile yapılacak.

Bu kampanyamıza İstanbul'da aile geliri 18 bin lira 16 bin alt sınırı olan her vatandaş başına belirlenen toplamda taksit şeklindedir.

Kamunun ciddi kaynak ayırarak fedakârlıkla yürüttüğü bu projeyi ticari kaynak haline getirmek isteyenler fırsat verilmeyecek."