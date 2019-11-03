Zamanda yolculuk mümkün mü? Solucan deliği nedir?🕐🕜🕣
Solucan deliği uzay zamanın nokta tasarımı ve zamanda bir kısa yol olan kuramsal topolojik bir vasfıdır. Peki, solucan deliği nedir? Kim ya da kimler tahmin etmiştir? Yeterli teknoloji ile yapılmış uzay aracı bizi 3000'li yıllara götürebilir mi?
Giriş Tarihi: 03.11.2019
09:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
14:26
Solucan deliği: Uzay zamanın nokta tasarımı ve zamanda bir kısayol olan kuramsal topolojik bir vasfıdır.
Topoloji, yüzeylerin ve genel şekillerin özelliklerini inceleyen, fakat uzunluk ve açılarla ilgilenmeyen geometri dalıdır.
Genel Görelilik Kuramı: Albert Einstein tarafından geliştirilen genel görelilik kuramı esasen bir kütleçekim kuramıdır.
Kapalı zamansal eğriler :Eğri, geçmişten geleceğe uzanırken bazı uzay zamanlarında bu eğriler kesişir ve kapalı zamansal eğriler oluşturur.
Parametre: Bir koniğin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya değin olan parçanın uzunluğuma denir.
HER ŞEY 1905 YILINDA BAŞLADI
Einstein'ın 1905 yılında yayınladığı "On the electrodynamics of moving bodies" başlıklı makalesinde yazdığı "Özel Görelilik Kuramı" ile birbirlerine göre sabit hızla hareket eden eylemsiz iki gözlem çerçevesi arasındaki olayı yorumlamıştır.
ZAMANDA YOLCULUK İÇİN ALT YAPI
1935 yılında, fizikçiler Albert Einstein ve Nathan Rosen, "Genel Görelilik" kuramını ele alarak uzay ve zaman içerisinde köprülerin yer aldığı önermesi savundular. Uzay ve zamanda iki farklı noktayı birbirine bağlayan ve teorik olarak kısa geçişler oluşturarak mesafe ve yolculuk süresini azaltabilen bu yolları, Einstein ve Rosen ikilisi
köprüler ya da solucan delikleri olarak isimlendirdi.
Madde ve enerjinin varlığı küçük etkide de olsa zamanı büker. Çok büyük enerjiler ise, zamanın kendi içinde katlanmasına sebep olabilir. Kapalı zamansal eğrileri ilk ortaya atan kişi ise matematikçi Kurt Gödel olmuştu.
Bu nedenle kuramsal zaman makinelerinin ilki ona aittir.