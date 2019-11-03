Zamanda yolculuk mümkün mü? Solucan deliği nedir?🕐🕜🕣

Madde ve enerjinin varlığı küçük etkide de olsa zamanı büker. Çok büyük enerjiler ise, zamanın kendi içinde katlanmasına sebep olabilir. Kapalı zamansal eğrileri ilk ortaya atan kişi ise matematikçi Kurt Gödel olmuştu.

Bu nedenle kuramsal zaman makinelerinin ilki ona aittir.