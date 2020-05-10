Yaptığı icatla yaşamını yitiren mucitler
Mucitlerin hayatları genellikle oldukça ilginçtir. Kimi tüm parasını kaybeder kimi akli dengesini kimi ise hayatını… Oksijen tüpü, kan transferi gibi hayat kurtarıcı pek çok icadın, mucitlerinin ölümüne sebep olduğunu biliyor muydunuz? İşte yaşam koşullarını kolaylaştırmaya çabalarken hayatından olan mucitlerin hikayeleri...
Giriş Tarihi: 10.05.2020
14:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
14:24
7 Kasım 1867 tarihinde Polonya'da doğan Marie Curie, kardeşleriyle birlikte annesinin müdürlük yaptığı yurtta kalıyordu. Ülkesindeki mevcut eğitim sistemi yüzünden kadınların üniversiteye gitmesi mümkün değildi ve teknik eğitim almaları için yurt dışına gitmeleri gerekiyordu. Bu sebeple Marie ve kız kardeşi Bronya, para biriktirmek için çalışmaya başladılar.
'Radyoaktif izleri' silinemeyen bilim insanı: Marie Curie
Marie Curie, Nobel ödülü kazanan ilk kadın ve aynı zamanda farklı bilim (Fizik ve Kimya) alanında
iki ödül sahibi olan ilk insandır. Çalışmalarından dolayı radyoaktivite birimine "curie" adı verildi. O dönemde radyoaktif etkiye maruz kalma imkânı oldukça kısıtlıydı. Currie radyoaktif maddeleri cebinde taşıyordu uzun süre radyasyona maruz kalmasından dolayı öldü.
Curie'nin çalıştığı not defterleri aşırı derecede radyasyona maruz kaldığı için, ancak kurşun kaplı bölmelerde muhafaza edilip, sadece radyoaktif koruma altında incelenebilmektedir. Bu yüzden ona,
"bilim için ölen kadın" denilir. Marie Curie başarılarından dolayı bu şerefe layık görülen ilk kadındır.
Bilim insanları genelde yaptıkları şeylerle dünyaya katkıda bulunurlar fakat Thomas Midgley'de durum biraz farklı. Thomas Midgley'in icadı olan kurşun, nörotoksin özelliğine sahip bir maddedir. Bu maddeye olması gerekenden fazla maruz kalan canlıların beyni ve merkezi sinir sistemleri onarılamayacak şekilde tahrip olur.
Aynı zamanda yoğun bir şekilde alınan kurşun maddesi körlük, uykusuzluk, böbrek yetersizliği, işitme kaybı, kanser ve felç gibi ağır sonuçlar da doğuruyor. Tüm bu yan etkiler o zamanlar bilinmediği için kurşun da heroin gibi çok ucuz ve yüksek kar getiren bir madde olmasından ötürü piyasa sürüldü ve araç motorlarında kullanıldı.
Daha sonra kurşun kullanılarak üretilen arabaların %98'i bu maddeyle yapıldı ve milyonlarca insanın kalıtsal olarak yüksek miktarda kurşuna maruz kalmasına neden oldu.
Thomas Midgley, kurşunlu benzini ve karbon gazını bulması nedeniyle
atmosfere en çok zararı dokunan kişi olarak tarihe geçti.
Kurşun zehirlenmesi ve çocuk felci yüzünden 51 yaşında yatalak olan Midgley kendini yataktan kaldıracak bir düzenek geliştirdi.
Fakat 55 yaşında bu düzeneğin makarası tarafından boğularak hayatını kaybetti.
Louis Alexander Slotin, İkinci Dünya Savaşı sırasında nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi'nde görev aldı. Plütonyum üstüne çalışırken yanlışlıkla bir füzyon tepkimesi başlattı. Kaza gününde Slotin'in tornavidayı reflektörün çekirdeğin etrafında yer almasını sağlayarak, üst reflektörü indirirken bir inçlik bir kesiti dışarı doğru kaydırdı.