Yaptığı icatla yaşamını yitiren mucitler

Marie Curie, Nobel ödülü kazanan ilk kadın ve aynı zamanda farklı bilim (Fizik ve Kimya) alanında iki ödül sahibi olan ilk insandır. Çalışmalarından dolayı radyoaktivite birimine "curie" adı verildi. O dönemde radyoaktif etkiye maruz kalma imkânı oldukça kısıtlıydı. Currie radyoaktif maddeleri cebinde taşıyordu uzun süre radyasyona maruz kalmasından dolayı öldü.

Curie'nin çalıştığı not defterleri aşırı derecede radyasyona maruz kaldığı için, ancak kurşun kaplı bölmelerde muhafaza edilip, sadece radyoaktif koruma altında incelenebilmektedir. Bu yüzden ona, "bilim için ölen kadın" denilir. Marie Curie başarılarından dolayı bu şerefe layık görülen ilk kadındır.