Yağ yakan 15 besin

Kalorisi düşük faydası büyük

Çözülebilir lif kaynağı bakımından zengin olan fasulye, çeşitleri ile sindirim kanalında oluşan sağlıklı bakteri oluşumunu destekler. Taze yeşil fasulyenin kalorisi oldukça düşüktür. Çiğ olarak, 100 gramı 31 kalori içerir. Doymuş yağlar içermez. Vitamin, mineral ve mikro besinler açısından oldukça zengindir. Yapılan bir araştırmaya göre, obeziteye sahip 35 kişi sekiz hafta boyunca fasulye bakımından zengin olan dört diyet uygulanır. Kiloları, vücut kompozisyonları, kolesterol seviyeleri ve metabolik oranları yaptıkları diyet öncesi ve sonrası olarak ölçülen bu grubun, sekiz haftanın sonucunda önemli derecede yağ kaybı ve düşük kolesterol oranı gözlendi.