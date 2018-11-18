Yağ yakan 15 besin
Birçok kişi için kilo vermek zahmetli olsa da bazı besinler sahip olduğu vitamin ve mineraller ile yağlara karşı savaş açar. Ancak bazı gıdalar kilo alımını artırırken bazıları yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye katkı sağlar. Yağ yakmanıza yardımcı olacak 15 gıdayı sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 18.11.2018
17:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2018
17:23
Yetersiz su içmek kilo aldırıyor
Yapılan çalışmalara göre; suyun yerini alan içecekler günlük 200 kalori fazla almanıza neden olur. Bu da bir yılda ortalama 10 kiloluk artış demektir. Yeterli su içilmediğinde, sindirim enzimlerinin çalışma temposu yavaşlar. Yavaşlayan sindirim sistemi kilo artışına neden olur.
Keten tohumu, menopoz sonrası kadınlarda vücut yağlarının ve kilolarının azalmasını sağlıyor. Her gün kahvaltılık tahılınıza, yoğurdunuza ya da salata sosunuza bir yemek kaşığı keten tohumu ekleyebilirsiniz.
Keten tohumunu nasıl tüketmek gerekir?
Keten tohumu, bütün olarak yendiğinde, sindirilmemiş bağırsak yolundan geçme olasılığı yüksektir, bu da vücudunuzun tüm sağlıklı bileşenleri almaması anlamına gelir. Keten tohumu öğütmek istiyor ve faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek istiyorsanız, bu küçük elektrikli kahve öğütücüler en iyi şekilde işe yarayacaktır.
Protein içerikli kahvaltı
Sabah saatlerinde metabolizma oldukça hızlı çalışır, kortizol hormonunun salgılanması ile birlikte organizma uyanır ve adrenalin ve tiroid hormonları sabah saatlerinde yükselir. Yağ yakmak için en güzel zaman olan sabah saatlerinde, metabolizmayı harekete geçirmek için sağlıklı besinler tüketilmelidir. Bu yüzden kilo vermek için günün en önemli zamanından en iyi şekilde yararlanmayı bilmek önemlidir.
Haftada 3-4 kez yarım saatlik düzenli yapılan egzersizler, vücut kas kitlesini koruyarak kilo kontrolü sağlar. Örneğin, asansör yerine merdiven kullanmak, bahçe işleriyle uğraşmak araba yerine bisiklet kullanmak gibi gündelik hayatta basit ama etkili egzersizler mükemmel sonuçlar yaratabilir.
Kalorisi düşük faydası büyük
Çözülebilir lif kaynağı bakımından zengin olan fasulye, çeşitleri ile sindirim kanalında oluşan sağlıklı bakteri oluşumunu destekler. Taze yeşil fasulyenin kalorisi oldukça düşüktür. Çiğ olarak, 100 gramı 31 kalori içerir. Doymuş yağlar içermez. Vitamin, mineral ve mikro besinler açısından oldukça zengindir. Yapılan bir araştırmaya göre, obeziteye sahip 35 kişi sekiz hafta boyunca fasulye bakımından zengin olan dört diyet uygulanır. Kiloları, vücut kompozisyonları, kolesterol seviyeleri ve metabolik oranları yaptıkları diyet öncesi ve sonrası olarak ölçülen bu grubun, sekiz haftanın sonucunda önemli derecede yağ kaybı ve düşük kolesterol oranı gözlendi.
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