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Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşu

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir ve 5 ayetten oluşur. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, dinimizde en kutsal gecelerden biridir. Kadir suresinde Allah (CC), bu gecenin ehemmiyetinden bahseder. Müslümanlar, mübarek Kadir gecesinde Kadir Suresi'nin Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşu okuyarak sevap kazanmak istiyor. İşte, sizlere Kadir Suresi'nin Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşunu hazırladık.

Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:10
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Kadir Suresi'nin Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşu
Kadir Suresi’nin Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

💠 اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ فٖي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ 💠 وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِؕ💠 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍؕ

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KADİR SURESİ 1-3 AYETLER MEALİ

﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi?

﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

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Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir.

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Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

Sûrenin ilk âyetinde kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; Ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

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Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554).

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