Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşu

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir ve 5 ayetten oluşur. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, dinimizde en kutsal gecelerden biridir. Kadir suresinde Allah (CC), bu gecenin ehemmiyetinden bahseder. Müslümanlar, mübarek Kadir gecesinde Kadir Suresi'nin Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşu okuyarak sevap kazanmak istiyor. İşte, sizlere Kadir Suresi'nin Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşunu hazırladık.
Giriş Tarihi: 05.04.2024
09:05
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
09:10
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Kadir Suresi'nin Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşu