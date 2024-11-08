WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, ne işe yarar?
WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği, gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple de uçtan uca şifrelenmiş yedekleme sayesinde WhatsApp da dahil olmak üzere aradaki hiç kimse gönderilen içerikleri okuyamaz ya da dinleyemez. Peki WhatsApp'ın bu uçtan uca şifreleme özelliği nedir, nasıl çalışır? Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme nasıl yapılır? WhatsAp'ın bu özelliğini sizler için anlattık.
Giriş Tarihi: 08.11.2024
13:14
Uçtan uca şifreleme
◾ Birkaç yıl önce WhatsApp, Zoom'a kadar uzanan iletişim hizmetleri, uçtan uca şifreleme uygulamaya başladığını duyurmuştu. Vatandaşlar her çevrim içi konuşmada "uçtan uca şifrelenmiş" ibaresini görüyor. Peki bu ne anlama geliyor?
◾ WhatsApp konuşmasında çevrim içi görselinin içinde biri ile konuşulmadan önce "uçtan uca şifrelenmiş" açıklaması görülüyor. Bu WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya göre "verileri okunamayacak hale dönüştürüldü" demek. "Uçtan uca şifrelenmiş" ne anlama geliyor? Aşağıda sizer için hazırladık.
WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ NEDİR?
WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ NEDİR?
◾ WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliği, iletilmek istenen gönderilerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar.
◾ Durumun bu şekilde olması hem WhatsApp dahil hem de harici bir başkası aradaki gönderilen içerikleri okuyamaz ya da dinleyemez.
◾ Bu sayede uçtan uca şifrelenmiş yedeklemede olduğu gibi iCloud veya Google Drive'daki yedeklemelerinize de aynı koruma eklenebilmektedir.
◾ Bunu yapabilmek için WhatsApp'ta şifrelenmiş yedeklemeleri açarak bir şifre belirlemek gerekiyor veya 64 haneli bir şifreleme anahtarı almak da yeterli olabiliyor. Bu şifreleme işelemleri gizli yapılmakta ve WhatsApp bile bu erişime sahip değildir.
WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME NASIL KORUNUR, GÜVENLİ OLUR?
WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME NASIL KORUNUR, GÜVENLİ OLUR?
◾ WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedekleme oluşturulduktan sonra tüm mesajlar ve medyalar bir bulutta depolanır. Tabii bu içerikler bir parola veya 64 haneli şifreleme anahtarıyla korunur.
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WhatsApp resmi sayfasındaki açıklamaya göre önceki parola veya anahtarınıza erişebildiğiniz sürece parolanızı da değiştirebilirsiniz.
WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELENMİŞ YEDEKLEMEYİ KAPATMA NASIL YAPILIR?
WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELENMİŞ YEDEKLEMEYİ KAPATMA NASIL YAPILIR?
◾ WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedeklemeyi kapatmak için oluşturulan parola veya anahtarı, biyometrik bilgiler ile kullanılabilir.
◾ WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedekleme kapalı olduğunda, mesajlar ve var olan medyalar kapatma işleminden sonra otomatik olarak buluta yedeklenmez.
WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedekleme nasıl açılır ve kapatılır?
WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedekleme nasıl açılır ve kapatılır?
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: WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedeklemeleri açmak için
Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği'ne gidin.
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Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme'ye dokunun.
Aç'a dokunun. Ardından, yönlendirmeleri izleyerek bir parola oluşturun veya 64 haneli şifreleme anahtarınızı kullanın. Oluştur veya Üret'e dokunun.
◾ Uçtan uca şifrelenmiş yedeklemeleri kapatmak için:
Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği'ne gidin.
◾ Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme'ye dokunun.
Kapat'a dokunun.
◾ Ardından
parolanızı veya 64 haneli şifreleme anahtarınızı girin.
Onaylamak için tekrar
Kapat'a dokunun.