WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, ne işe yarar?

WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME NASIL KORUNUR, GÜVENLİ OLUR?

◾ WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedekleme oluşturulduktan sonra tüm mesajlar ve medyalar bir bulutta depolanır. Tabii bu içerikler bir parola veya 64 haneli şifreleme anahtarıyla korunur.