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Vahşi güzellik: Munzur

Tunceli'nin Ovacık ilçesi sınırlarında bulunan Munzur dağları, endemik türlere ve türleri koruma altında bulunan hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Yeşilliği ve doğaz güzellikleri ile öne çıkan Munzur ziyaretçilerine doğal bir ziyafet sunuyor.

Giriş Tarihi: 06.06.2022 23:43
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📍 Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesi yaban hayatı varlığıyla dikkati çekiyor. Yükseklik ve doğal korunmuşluk sebebiyle harika bir yaşam alanı ziyaretçilerini bekliyor.

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📍 Zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkan ilçe, dört mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor. Bu güzellikler dağlık bölgelerde daha da göz kamaştırıcı raddede oluyor.

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📍 Doğal hayat içindeki pek çok canlı yaşamını Munzur'da sürdürüyor. Bozayı, kurt, vaşak ve domuz gibi canlıların yaşadığı ilçede yaban keçileri de Munzur Dağları'na ayrı bir güzellik katıyor.

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📍 Hayvanların zaman zaman aşağılara inmesi de ortaya birbirinden güzel fotoğraflar çıkarıyor. Nesli koruma altında ve avlanması yasak olan keçiler, Kırkmerdiven Vadisi'nde ot ve su ararken objektife yansıdı.

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📍 Vadideki şelalenin dibinde bir süre gezinen keçiler, daha sonra kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.

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