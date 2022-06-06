Vahşi güzellik: Munzur

📍 Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesi yaban hayatı varlığıyla dikkati çekiyor. Yükseklik ve doğal korunmuşluk sebebiyle harika bir yaşam alanı ziyaretçilerini bekliyor. 📍 Zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkan ilçe, dört mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor. Bu güzellikler dağlık bölgelerde daha da göz kamaştırıcı raddede oluyor. 📍 Doğal hayat içindeki pek çok canlı yaşamını Munzur'da sürdürüyor. Bozayı, kurt, vaşak ve domuz gibi canlıların yaşadığı ilçede yaban keçileri de Munzur Dağları'na ayrı bir güzellik katıyor. 📍 Hayvanların zaman zaman aşağılara inmesi de ortaya birbirinden güzel fotoğraflar çıkarıyor. Nesli koruma altında ve avlanması yasak olan keçiler, Kırkmerdiven Vadisi'nde ot ve su ararken objektife yansıdı. 📍 Vadideki şelalenin dibinde bir süre gezinen keçiler, daha sonra kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu. 📍 Terörden arındırılan Munzur dağı ve çevresi ülkemizdeki en özel endemik türlerin bulunduğu doğal bir güzellik. 📍 Yurt içinden ve yurt dışından pek çok ziyaretçi bu doğal güzellikleri yerinde görebilmek arzusu ile bölgeye seyahat ediyor. 📍 Bilhassa sosyal medya da pek çok seveni bulunan keçiler Munzur'da çıplak gözle görülebiliyor. *Bu içerikte Anadolu Ajansı'ndan veriler ve cümleler kullanılmıştır.