Uzmanlardan uyarı! Bol bol tüketenler dikkat!
Her maddenin ziyadesi vücuda ve ruha zarardır. Tadı hoşumuza giden yahut sağlık sebebiyle bazı besinleri çokça tüketebiliyoruz. Ama bu durum maalesef sağlıklı değil. Bilhassa kilo ve hastalık olarak bu fazlalıklar bizi etkiliyor. Araştırmalarımız sonucunda fazla tüketilmesi halinde bizim için zararlı olan besinler hakkında önemli bilgiler edindik. İşte uzmanların fazla tüketilmemesi amacıyla uyarıda bulunduğu besinler...
Giriş Tarihi: 04.05.2023
18:09
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
18:57
Trabzon Hurması
◾ Türkiye'de genellikle Trabzon hurması adıyla bilinen bu meyvenin, Japon hurması ve Akdeniz hurması gibi isimleri de bulunur. Kış başlarına kadar tezgahları renklendiren meyve, ham ve sert haldeyken sarıdır, olgunlaştıkça yumuşar ve turuncu bir renk alır.
◾ C vitamini deposu cennet hurması, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırarak bağışıklığı güçlendirmede destekçidir. 1 cennet hurması, gündelik C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Beyaz kan hücreleri, viral, bakteriyel ve diğer toksinlere karşı vücudu savunucu rol oynar. Vücutta görülen inflamasyon virüsler ve hastalıklara karşı doğal bir savunmadır.
Kavun
◾ Bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli olarak tüketildiğinde içeriğindeki potasyum ve c vitamini bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sistemi güçlendirdiği için hastalıklara karşı vücut direnci sağlar. Damar tıkanıklığını önlemede etkilidir. Kalbe ve kansızlığa iyi gelir, tansiyonu düzenler. Kavunu aşırıya kaçmamak şartıyla kalp hastalarının tüketmesi gerekir. Zengin besin değerleri nedeniyle kansızlık sorunu olanlarda etkilidir.
◾ Ayrıca kalp krizi riskini düşürür. Kalp damar sorunu olanların özellikle yaz aylarında kavunu düzenli olarak tüketmeleri önerilir. Böbrek taşları ve kumlarını düşmesine yardımcı olur. Yatıştırıcı etkisi nedeniyle sinir sistemini üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Uyku sorunu olanlara iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Kabızlığı iyi gelir.
◾ Cildi nemlendirir, romatizma ağrılarını hafifletir. Sindirilmesi kolay olan meyveler arasında yer alan kavun, kilo vermek isteyen ancak metabolizma hızı yavaş olanlara önerilir. Diyet programlarında yer alan kavun hızlı bir şekilde kilo vermeyi sağlamakta ve metabolizmayı da hızlandırmaktadır.
Karpuz
◾ Kanser önleyici etkileri için karpuzdaki likopen ve diğer bireysel bitki bileşiklerini inceleyen çeşitli bilimsel çalışmalar mevcut. Likopen alımı bazı kanser türleri için daha düşük bir riskle ilişkilendirilse de, çalışma sonuçları biraz karışık. Konuyla ilgili şimdiye kadarki en güçlü bağlantı ise likopen ve sindirim sistemi kanserleri arasında görünüyor.
◾ Karpuzun hücre bölünmesinde rol oynayan bir protein olan insülin benzeri büyüme faktörünü (IGF) düşürerek kanser riskini azalttığı görülüyor. Çünkü yüksek IGF seviyeleri de kanserle bağlantılı...
İncir
◾ Lif açısından zengin olan incir, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için atıştırmalık görevi görebilir. 2 veya 3 kuru incir, gün içinde uzun süre tok hissetmeye yardımcı olmaktadır.
◾ İncir, kandaki yağ seviyelerine ve kan basıncına etki ederek damar sağlığının iyileşmesinde rol oynamakta ve kalp hastalıkları riskinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Luteolin, meyveler, sebzelerde bulunan bir flavonoiddir yani antioksidanlar ve antimikrobiyal ajanlar olan besin maddeleridir. İncirler luteolini destekleyerek, tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı olmaktadır.