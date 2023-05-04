Uzmanlardan uyarı! Bol bol tüketenler dikkat!

Karpuz

◾ Kanser önleyici etkileri için karpuzdaki likopen ve diğer bireysel bitki bileşiklerini inceleyen çeşitli bilimsel çalışmalar mevcut. Likopen alımı bazı kanser türleri için daha düşük bir riskle ilişkilendirilse de, çalışma sonuçları biraz karışık. Konuyla ilgili şimdiye kadarki en güçlü bağlantı ise likopen ve sindirim sistemi kanserleri arasında görünüyor.

◾ Karpuzun hücre bölünmesinde rol oynayan bir protein olan insülin benzeri büyüme faktörünü (IGF) düşürerek kanser riskini azalttığı görülüyor. Çünkü yüksek IGF seviyeleri de kanserle bağlantılı...