Uyku neden önemli? Uyku bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor?
Uyku neden önemli? Uyku bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor?
Uyku neden önemli sorusu son günlerde sık sık gündeme geliyor. Korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesi için beslenmenin yanında dikkat çekilen bir diğer husus, düzenli uyku. Uzmanlar, düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, vücudu zararlı toksinlerden arındırdığını belirtiyorlar. Üstelik uykunun süresi kadar kalitesinin de önemli olduğunun altını çiziyorlar. Peki, uyku neden önemli? Uyku bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor? Ne zaman uyumak gerekir? İdeal uyku süresi ne kadardır?
Giriş Tarihi: 18.03.2020
16:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
17:05