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Uyku neden önemli? Uyku bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor?

Uyku neden önemli sorusu son günlerde sık sık gündeme geliyor. Korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesi için beslenmenin yanında dikkat çekilen bir diğer husus, düzenli uyku. Uzmanlar, düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, vücudu zararlı toksinlerden arındırdığını belirtiyorlar. Üstelik uykunun süresi kadar kalitesinin de önemli olduğunun altını çiziyorlar. Peki, uyku neden önemli? Uyku bağışıklık sistemini nasıl etkiliyor? Ne zaman uyumak gerekir? İdeal uyku süresi ne kadardır?

Giriş Tarihi: 18.03.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 17:05
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UYKU NEDEN ÖNEMLİ?
UYKU NEDEN ÖNEMLİ?

Düzenli uyku uyumak, sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz bir faaliyet. Her ne kadar uyuduğumuz süreyi pasif bir dönem olarak görsek de aslında uyku, bizler için hayati bir öneme sahip.

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Çünkü insan vücudunun sağlıklı kalabilmesi ve en iyi şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gereken fizyolojik onarımlar yalnızca uyku sırasında yerine getirilebiliyor.

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UYKU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL ETKİLİYOR?
UYKU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Ancak buna rağmen pek çoğumuz ona yeterince önem vermeyiz ya da zamanla yarıştığımız dönemlerde ilk olarak uykumuzdan feragat ederiz.

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Oysa uzmanlar bu durumun yanlış olduğunu sık sık vurguluyorlar. Uyku, beynimiz ve vücudumuzun yeniden yapılandığı bir dönemdir. Uzmanlar, düzenli uykunun bağışıklık sistemini olumlu etkilediğini ortaya koymuştur.

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UYKU TOKSİK MADDELERİN ATILMASINI SAĞLAR
UYKU TOKSİK MADDELERİN ATILMASINI SAĞLAR

Uyuduğumuzda, vücudumuzdaki kanın beşte biri beyni besler. Öğrenilen bilgileri hafızaya kaydeder. Uyku esnasında nöroplastisite adı verilen sinir hücreleri arasında bağlantıyı sağlayan ve uzun süreli hafızayı güçlendiren yeni sinaptik ileti tomurcukları oluşur.

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