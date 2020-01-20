Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Türkiye'nin lezzet rotasının ilk durağı olan Gaziantep, 2015 yılında UNESCO tarafından Gastronomi dalında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil edildi. Dünya çapında bir marka haline gelen Gaziantep mutfağı, lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettikleri şehirlerden biridir. Öyle ki yemek için şehre günübirlik, sabah erken uçağıyla gidip akşam dönenleri sayısı oldukça fazla.

Gaziantep'in yemekleri, diğer yörelere göre daha farklıdır. Bunun nedeni ise kullanılan baharatlardan kaynaklanır. Örneğin; yoğurtlu yemeklerde safran veya nane, bazı yemek ve çorbalarda tarhın, ciğer kebabında kimyon, aşurede rezene, sütlaçta tarçın kullanılır. Yemeklerde limon, limon tuzu, koruk, koruk pekmezi, sumak tozu, sumak ekşisi, nar ekşisi olmak üzere tam yedi çeşit ekşi kullanılır.