Hangi şehirde hangi yemek yenir?
Seyahat etmenin en güzel yanı, yeni kültürleri tanımanın yanında şehrin kendine has lezzetlerini de deneme şansı yakalamak. Farklı yemeklere duyulan ilgi ve merakın artmasıyla lezzet için seyahat edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu lezzet turları insanlar için farklı bir seyahat deneyimi sağlıyor. Hangi şehirde ne yenmesi gerektiğini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 20.01.2020
16:49
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
11:48
🔹 Türkiye'nin lezzet rotasının ilk durağı olan
Gaziantep, 2015 yılında UNESCO tarafından Gastronomi dalında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil edildi. Dünya çapında bir marka haline gelen Gaziantep mutfağı, lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettikleri şehirlerden biri. Öyle ki yemek için şehre günübirlik, sabah uçağıyla gidip akşam dönenlerin sayısı oldukça fazla.
🔹 Gaziantep'in yemekleri, diğer yörelere göre daha
farklıdır. Bunun nedeni ise kullanılan baharatlardan kaynaklanır. Örneğin; yoğurtlu yemeklerde safran veya nane, bazı yemek ve çorbalarda tarhın, ciğer kebabında kimyon, aşurede rezene, sütlaçta tarçın kullanılır. Yemeklerde limon, limon tuzu, koruk, koruk pekmezi, sumak tozu, sumak ekşisi, nar ekşisi olmak üzere tam yedi çeşit ekşi kullanılır.
🔹 Gaziantep'in kebaptan lahmacuna, baklavadan çorba çeşitlerine kadar çok lezzetli yemekleri bulunur. A
ntep baklavaları, şöbiyet, bülbülyuvası ve zümrüt yeşili dolama, kadayıf, künefe, susamlı, cevizli, leblebili helva, çörek otu, tarçın ve susam gibi baharatlar içeren özel bir kurabiye olan kahke, l ahmacun, tırnaklı pide, cağırtlak kebabı, beyran yöresel yemeklerden bazılarıdır.
🔹 Bunların dışında
yuvalama, önemli bir mevsim yemeği olan şiveydiz de ön plana çıkar.
MALZEMELER
🔹 1 çorba kaşığı
tereyağı 🔹 250 gram kuşbaşı et 🔹 4 su bardağı sıcak su 🔹 150 gram yağsız kıyma 🔹 1 su bardağı pirinç 🔹 1 su bardağı haşlanmış nohut 🔹 Yarım kg süzme yoğurt 🔹 1 adet yumurta 🔹 1 çorba kaşığı un 🔹 1 tatlı kaşığı tuz 🔹 1 tatlı kaşığı karabiber 🔹 Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı
🔹 Tereyağı ile kuşbaşı eti birkaç dakika kavurun. 4 su bardağı sıcak suyu ilave edip, etler yumuşayana dek pişirin. Yarım saat suda bekletilen pirinci süzüp, mutfak robotunda un haline gelinceye dek öğütün. Kıymayı ekleyip, hamur haline gelene dek yoğurun.
🔹 Tuz ve karabiberini ayarlayın. Nohut büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. Kaynayan etin suyuna, nohut ile birlikte ilave edin. Ayrı bir kapta yoğurdu, yumurtayı ve unu karıştırıp, tencereye yavaş yavaş ekleyin. 5 dakika daha kaynatın. Tereyağını kızdırın. Naneyi ekleyip, 1-2 kez çevirin. Yuvalamanın üzerine gezdirip, servis yapın.
🔹 Mutfağıyla ünlü bir diğer şehir ise
Hatay'dır. Medeniyetlerin beşiği olan Hatay, tarihi dokusu dışında, insanları gıda turizmiyle de kendine çekiyor.
🔹 Hatay 2017 Haziran ayında
"UNESCO Gastronomi Kenti" olmak için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın Gastronomi ayağına başvurularak 1 Kasım 2017 tarihinde Gastronomi Kenti olmaya hak kazandı.