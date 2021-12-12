Ülkelerin başkentlerine ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Ülke; memleket demek; diyar demektir. Karış karış gezmek için adım attığınız yolculuğun adıdır. Doğup büyümüşseniz, toprağınız olmuşsa, bir daha kimse koparamaz sizi oralardan. Kimi üzerinde en çok göl bulunduran ülke diye tanımlanır kimi de üzerinde hiç nehir bulunmayan ülke... Kimi ülkede genç nüfus fazlayken kiminde hiç ağaç göremezsiniz. Barışa hasret ülkeler de vardır en çok kültürel miras bulunduran ülkeler de.. Ülkeler hakkındaki bilginizi öğrenebilmeniz adına 20 soruluk bir test hazırladık sizlere. Bakalım kaç ülkenin başkentini doğru bileceksiniz?