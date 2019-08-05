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Türkiye'nin simgeleriyle akılda kalmış 5 şehri

Her şehrin kendine has simgeleşmiş unsurları vardır. Örneğin, Bizans döneminde inşa edilen, zaman içinde savunma kalesi, sürgün istasyonu, hapishane, karantina odası ve deniz feneri olarak kullanılan kulenin ismini kaç kişi biliyor? Ya da 20 kubbeli 600 yıllık caminin hangi şehrimizde yer aldığını? Sizler için Türkiye'nin, simgeleriyle akılda kalmış 5 şehrini ve özelliklerini listeledik.

Giriş Tarihi: 05.08.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 12:30
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İstanbul'un simgesi: Kız Kulesi
İstanbul’un simgesi: Kız Kulesi

Büyük medeniyetlerin beşiği bir şehir… Adına efsaneler yazılmış, Boğaziçi'ni gerdanına inci gibi takmış nazlı İstanbul. Taşı toprağı altın, her adımda tarih kokan bu kent; yeşili, mavisi ve eski eserleriyle geçmiş zamanları yaşatmaya devam ediyor. Bunlardan biri de boğaz manzarasının vazgeçilmez yerlerinden olan Kız Kulesi… İçinden deniz geçen sayılı dünya kentlerinden olan İstanbul'un Anadolu yakasında, Üsküdar ilçesinin Salacak açıklarında küçük bir ada üzerine inşa edilmiş tarihi bir kuledir.

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İstanbul'un simgesi: Kız Kulesi
İstanbul’un simgesi: Kız Kulesi

Bizans döneminde inşa edilen bu efsanevi kule, gümrük istasyonu, savunma kalesi, sürgün istasyonu, hapishane, karantina odası, radyo istasyonu, vergi noktası ve deniz feneri olarak kullanıldı. Kulenin temelleri ve alt katların önemli bölümleri Fatih dönemine ait.

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İstanbul'un simgesi: Kız Kulesi
İstanbul’un simgesi: Kız Kulesi

Kuleyle ilgili efsanelerden biri, mitolojik kahraman Leandros'un, sevgilisi Hero'ya kavuşmak için Boğaz'ı yüzerek geçerken boğulduğu yere bir anı olarak yapıldığını söyler. Kuleyle ilgili anlatılan bir başka efsane de, Üsküdar tekfurunun, kızını bir Anadolu kahramanı olan Battal Gazi'nin kaçırmasına ve kızının bir yılan tarafından sokularak öldürüleceği söylentisine karşı önlem olarak buraya kapattığıdır.

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İstanbul'un simgesi: Kız Kulesi
İstanbul’un simgesi: Kız Kulesi

Çevresi madalyon halindeki mermer levhalarla kaplı kulede, buraya son şeklini veren Sultan II. Mahmud'un 1832 tarihli bir tuğrası bulunur. 18 metre yüksekliğindeki kulenin yanında her üç saniyede bir yanan bir deniz feneri Boğaz'ın Marmara'dan Karadeniz'e doğru yönünü işaretler. 2000 yılında restore edilen Kız Kulesi, günümüzde İstanbul'un tarih sahnesindeki önemli mekanlarından biri olarak varlığını sürdürür. İstanbul'a gelen turistlerin deniz ulaşımıyla gidebildikleri kule, restoranıyla da ziyaretçilerin ilgisini çeker.

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Edirne'nin simgesi: Selimiye Camii
Edirne’nin simgesi: Selimiye Camii

Türk- İslam medeniyetinin, Osmanlı elinde zirveye ulaştığı dönemde Mimar Sinan tarafından inşa edilen şaheseri Selimiye Camisi, taşıdığı manalarla da ziyaretçilerini olduğu kadar, sanat tarihçilerini de kendisine hayran bırakıyor.

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