Teknoloji bağımlığı nedir? Çağın vebası teknoloji bağımlığı hakkında bilinmesi gerekenler
Son yıllarda baş döndürücü hızla artan internet ve bilgisayar kullanımı, internet bağımlılığı denilen bozukluklara yol açmaya başladı. Türkiye'de gençlerin yüzde 20'si teknoloji bağımlılığı riski altında. Peki, teknoloji bağımlığı nedir? Kimler risk altında? Teknoloji bağımlılığının nedenleri nelerdir? Bağımlılığı nasıl kontrol altına alabiliriz?
Giriş Tarihi: 12.06.2019
08:55
Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
09:16
TEKNOLOJİYİ EN ÇOK ÇOCUKLAR KULLANIYOR
Bilgisayar ve internet, yaşamımızın her alanında vazgeçilmezler arasında yer almaya başladı. Son yıllarda ise bu bilgisayar ve internet kullanımı baş döndürücü bir hızla artmaya devam ediyor. Türkiye genelinde internete erişim olanağı bulunan hane oranı yüzde 42.9'a ulaştı. Bu oran gün geçtikçe de artmakta. Çocuk ve ergenler ise bu teknolojileri en çok kullanan yaş grubu olarak göze çarpıyor.
İnternetin temel ortaya çıkış amacı bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşmak ve iletişimi kolaylaştırmak olmasına rağmen internetin tahmin edilenden de hızlı yaygınlaşması patolojik aşırı kullanıma ve yeni bir bağımlılık türü olarak nitelenebilecek internet bağımlılığına yol açmaya başladı. Gelişen çağa hızla ayak uyduran ülkemiz de internet kullanımının giderek yaygınlaşması nedeniyle bu yeni tanımlanan bozukluk için uygun bir zemin oluşturuyor. Türkiye'de internet bağımlılığı problemi daha ziyade bu teknolojiye daha yatkın olan gençlerde ve çocuklarda daha fazla görülüyor ve artık aileler çocuklarının internet kullanımının yol açtığı sorunlar nedeniyle bu bozukluğun tedavisinin arayışına girmeye başlandı.
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?
Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar var. Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanır.
Birçok kişi için bağımlılık kavramı klasik anlamda alkol, esrar, kokain, eroin gibi kimyasal madde kullanımını içerse aslında bağımlılığı neyin oluşturduğu konusunda gerçekte net bir açıklama yapmak zordur. Özellikle son zamanlarda kumar, para harcama, alışveriş yapma, yemek yeme, egzersiz, televizyon izleme, bilgisayar oyunları oynama gibi çok çeşitli davranışların da bağımlılık yaratabileceği görülür. Kimyasal olmayan bağımlılıkların bağımlılık yaratıp yaratmadığını belirlemenin yolu uyuşturucu bağımlılığı için saptanmış olan klinik ölçütlerle karşılaştırmaktır.
ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA!
Bilgisayarın çocukları gerçek oyun kültüründen alıkoyarak kendileri için henüz çok erken olan bir dönemde kaldırabileceklerinin üzerinde miktarda uyarana maruz bırakabileceği tehlikesi söz konu. Bu teknolojilerle sağlanan sanal dünyanın gerçeği yansıtmaktan uzak olması, çocuğu gerçeklerden izole bir yaşama doğru çekmesi, farkındalığını ve yaratıcılığını azaltması gibi diğer tehlikeleri de barındırıyor