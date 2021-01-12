Su sıkıntısına karşı alınması gereken önlemler

Son yıllarda küresel ısınma, nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi pek çok sebeple dünya genelinde bir su sıkıntısı yaşanmakta. Ülkemizde ise sonbahar ve kış mevsiminin sıcaklık normalleri üzerinde seyretmesi ile boşalan barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı. Hal böyle iken bu ülkede yaşayan bireyler olarak su sıkıntısına aldırış etmeden normal yaşantımıza devam etmek ne kadar mümkün ve geleceğimiz için ne kadar doğru? Su sıkıntısına karşı alacağımız küçük önlemler büyük sonuçlar doğurabilir…