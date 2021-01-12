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Su sıkıntısına karşı alınması gereken önlemler

Son yıllarda küresel ısınma, nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi pek çok sebeple dünya genelinde bir su sıkıntısı yaşanmakta. Ülkemizde ise sonbahar ve kış mevsiminin sıcaklık normalleri üzerinde seyretmesi ile boşalan barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı. Hal böyle iken bu ülkede yaşayan bireyler olarak su sıkıntısına aldırış etmeden normal yaşantımıza devam etmek ne kadar mümkün ve geleceğimiz için ne kadar doğru? Su sıkıntısına karşı alacağımız küçük önlemler büyük sonuçlar doğurabilir…

Giriş Tarihi: 12.01.2021 17:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 18:45
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YAŞAM KAYNAĞIMIZ SU
YAŞAM KAYNAĞIMIZ SU

Su, tatlı su ekosistemlerinin, insanlığın, gıda güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın en temel unsuru, yeryüzündeki tüm canlılar için hayat kaynağı…

📌Dörtte üçü sularla kaplı olan dünyanın günümüzde su kaynaklarının kısıtlı olması ve suyun aşırı tüketimi, yaşam döngüsünü tehdit eden bir durum.

📌İnsanlığın suyla ilişkisi tarih boyunca artarak devam etmiştir. Artan nüfus, gelişen şehirleşme ve değişen yaşam standartlarıyla birlikte suya olan talep de yükselmiştir.

İstanbul'un su sıkıntısına Sultan Abdülhamid nasıl müdahale etti?

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DÜNYA SUSUZLUK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
DÜNYA SUSUZLUK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Yeryüzünün vazgeçilmez unsuru su kaynakları, iklim değişikliği, aşırı su tüketimi, sulama, enerji ve üretim faaliyetlerindeki yanlış uygulamaların baskısı altında azalırken, dünya genelinde her geçen gün su kıtlığı çeken 700 milyon insana yenileri eklenmekte…

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İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ SU SEVİYESİ SON BEŞ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ SU SEVİYESİ SON BEŞ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Su kıtlığı son zamanlarda ülkemizde gündemde olan önemli bir konu. Sonbahar ve kış aylarındaki yağış yetersizliği sebebiyle ülkemiz su sıkıntıyla karşı karşıya. İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi son on beş yılın en düşük seviyesinde yer alıyor.

📌İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 188 milyon metreküp seviyesinde…

📌İSKİ'nin açıkladığı rakamlara göre İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

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SU SEVİYESİNİN GERİLEDİĞİ BARAJLARDA FARKLI MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI
SU SEVİYESİNİN GERİLEDİĞİ BARAJLARDA FARKLI MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI

📌Ülkemizdeki su kaynaklarının azaldığı ciddi bir şekilde gözlemlenmekte. İSKİ verilerine göre, şehrin barajlarındaki su seviyesi 20,93'e geriledi.

📌İstanbul'un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda azalan su nedeniyle hayvanların otlatıldığı görüldü. Su seviyesinin yüzde 27,89'a düştüğü barajda, Mağlova Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı.

İstanbul'da Suların Gizlediği, Kemerlerin Süleymaniyesi "Mağlova Su Kemeri"

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ÜLKEMİZDE EN ÇOK SUYUN TÜKETİLDİĞİ ALANLAR
ÜLKEMİZDE EN ÇOK SUYUN TÜKETİLDİĞİ ALANLAR

Türkiye genelinde toplam suyun %72'si tarımda %12'si sanayide %16'sı da içme ve kullanma amaçlı olarak tüketilmektedir.

📌Yapılan araştırmalar ve istatistikler gösteriyor ki su kıtlığı ve kuraklık kapımızda. Peki, su sıkıntısına karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

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