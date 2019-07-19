Stres yönetimini kolaylaştıran 5 doğal şifa kaynağı

Ballıbabagiller ailesinin mensubu olan lavanta, Akdeniz kökenli bir bitki türüdür. Çalı görünümde olup mavi, morumsu ya da kırmızı renkte çiçekler açar. Taşlık ve dağlık bölgelerde yetişmeye uygun olan bu aromatik bitkinin boyu 60-100 cm'ye kadar uzayabilir. Amerika kıtasından başlayıp Arap Yarımadası'na kadar uzanan geniş yelpazeli bir yetişme alanına sahiptir.

Lavanta bitkisinin içeriğindeki uçucu yağların doğrudan sinir sistemini etkileyen ve rahatlatan özellikleri vardır. Çay olarak tüketildiğinde biraz acımsı bir tat verdiğinden dolayı, aromaterapi yoluyla (uçucu yağı koklanarak) tercih edilebilir ancak bitki çaylarına da küçük miktarlarda kurutulmuş lavanta çiçekleri ilave edilebilir.