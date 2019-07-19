Stres yönetimini kolaylaştıran 5 doğal şifa kaynağı
Dünya Sağlık Örgütü'nün '21'inci yüzyılın salgın hastalığı' diye tanımladığı stres hayatın her alanında kendini gösteriyor. Gündelik koşturmaca arasında seviyesini dengeleyemediğimiz stres, ilerleyen zamanlarda vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakabilir. Sizler için, vücudu rahatlatan, zihninizi dinlendiren ve stres seviyenizi dengeleyen 5 şifa deposu bitkiyi derledik.
Giriş Tarihi: 19.07.2019
09:24
Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
19:15
Lippia citriodora ya da Aloysia triphylla isimleriyle bilinen Melisa, 'Limon Melisa' olarak diğer türlerden ayrılır. İnce uzun yaprakları vardır ve limonsu kokusuyla dikkat çeker. Latince ismi Melisa officinalis olan oğul otu ise, tamamen farklı bir türdür ancak ikisinin de etkileri aynıdır. Oğul otu, daha çok karabaş otuna benzer ve limon melisa gibi kokmaz.
Melisa çayı, vücudu rahatlatır, sinir sistemini gevşetir ve uykuya dalmayı kolaylaştırır. Yatmadan önce içilen bir fincan melisa çayı, daha huzurlu bir uyku çekmeye yardımcı olur.
Bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş bitkinin üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilerek, ağzı kapalı olacak şekilde
10 dakika boyunca demleyin.
Adaçayı çok eski zamanlarda insanların bahçesinde yetiştirdiği her derde deva kabul edilen mucizevi bitkilerdendir. Adaçayının bu kadar yaygın tüketimi hiç kuşkusuz faydalarının oldukça fazla olmasından kaynaklanıyor.
Latince ismiyle Salvia, birçok alt türü bulunan ve ülkemizde de kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Öksürüğe, grip ve benzeri rahatsızlıklara iyi geliyor olmasıyla bilinen adaçayı
, sinir sistemini de rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Adaçayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak günlük 2-3 fincandan fazla tüketimi pek tavsiye edilmiyor.
Güneybatı Anadolu'da ve özellikle Muğla çevresinde adaçayı bitkisinin yapraklı dalları çay hazırlamada kullanılıyor. Bitkiye ve hazırlanan çaya adaçayı adı veriliyor. Ada çayı, Batı ve Güney Anadolu'daki kahvelerde bildiğimiz çayın yanında yaygın bir şekilde satılıyor.
Ada çayı demlemek için taze adaçayı veya kurutulmuş adaçayı yaprakları kullanabilirsiniz. 3 büyük çay bardağı için 8-10 taze adaçayı yaprağı veya tepeleme 1-1.5 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı yeterli olacaktır. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatın veya ocağı iyice kısarak adaçayını atıp 5-7 dakika demlenmesini bekleyin. Beş dakikadan fazla demlenmesi tadının acıması nedeniyle pek tavsiye edilmemektedir.
Adaçayını normal çay şeklinde veya küçük bir dalı çay bardağına koyarak, üzerine kaynar su ilave ederek de demleyebilirsiniz. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarabiliyorsunuz. Bu şekilde hazırlanan adaçayının kokusu daha hafif ve içimi daha hoş oluyor.
Ballıbabagiller ailesinin mensubu olan lavanta, Akdeniz kökenli bir bitki türüdür. Çalı görünümde olup mavi, morumsu ya da kırmızı renkte çiçekler açar. Taşlık ve dağlık bölgelerde yetişmeye uygun olan bu aromatik bitkinin boyu 60-100 cm'ye kadar uzayabilir. Amerika kıtasından başlayıp Arap Yarımadası'na kadar uzanan geniş yelpazeli bir yetişme alanına sahiptir.
Lavanta bitkisinin içeriğindeki uçucu yağların doğrudan sinir sistemini etkileyen ve rahatlatan özellikleri vardır.
Çay olarak tüketildiğinde biraz acımsı bir tat verdiğinden dolayı, aromaterapi yoluyla (uçucu yağı koklanarak) tercih edilebilir ancak bitki çaylarına da küçük miktarlarda kurutulmuş lavanta çiçekleri ilave edilebilir.