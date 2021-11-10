Sonbahar depresyonunun belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri
Sonbahar denince aklımıza hemen sararan yapraklar, usul usul esen rüzgar gelir. Bu mevsimi sevenler içinse büyük bir heyecan, özlem barındırır içinde sonbahar. Kimimize doğanın bu olağan değişimi iyi gelse de kimimizde malesef kötü etkiler bırakır. Ruhsal değişime sebep olan mevsim geçişlerinde bilinçli olursak depresyon gibi olumsuzluklardan kendimizi koruyabilmemiz de mümkündür. Peki mevsim değişikliği ile beraberinde gelen sonbahar depresyonu nedir? Sonbahar depresyonunun belirtileri nelerdir? Sonbahar depresyonunun tedavisi ve korunma yöntemleri nelerdir? Sonbaharda neden depresif oluruz?
Giriş Tarihi: 10.11.2021
13:47
Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
14:14
Sonbahar gelince neden depresif oluruz?
📌 İçine biraz
hüzün ve hatıra saklayan sonbahar, edebiyatımızda da muntazam şekilde dizelere işlenmiştir.
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Eylül hüzün ve yas ayıydı. Zarif şaire göre Mehmet Rauf'a göre Cahit Külebi sonbahar geliyor diye serçeyi düşünürdü: "bir ölüm vefalıydı bir de sonbahar..." Dedik ya, artık sonbahardı işte, dalından kopan yaprakların sararan taraflarına işlenirdi tüm duygular... "Yuvanı ne yapacaksın?"
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Peki, sonbahar gelince neden depresif oluyoruz, hiç düşündünüz mü?
🔸 Sonbaharda
güneş ışınları azaldığı için mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin azalır, uyku hormonu diye bilinen melatonin ise artar. Bu durum beynin kimyasının değişmesine neden olur. Bu değişim kendisini gibi durumlarla gösterir. Bazı kişiler bu biyolojik dengenin yeni mevsim ritmine ayak uyduramaz ve enerji düşüklüğü, yorgunluk, huzursuzluk olarak da bilinen "mevsimsel depresyon" sonbahar depresyonu gelişir.
Sonbahar depresyonu nedir?
🔸Sonbahar depresyonu;
, yılın belli mevsim dönemlerinde tekrarlayabilen, kişinin günlük yaşamdaki olumsuz etkilenimlerinden bağımsız olarak oluşan bir depresyon türüdür. en az iki yıl üst üste olmak üzere
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ilkbahar ve yaz aylarında görülebilir. Ekvatordan uzak, gün ışığının daha az olduğu bölgelerde yaşayanlarda, aile geçmişinde depresyon ve duygu durum bozukluk öyküsü olanlarda, kansızlık, D Vitamini eksikliği ve hipotiroidi gibi tıbbi durumların varlığında daha sık görülebilir. Nadiren
🔸 Sonbahar depresyonunda diğer depresyonlarda olan
yerine uyku ve iştahta azalma görülür. aşırı yeme ve kilo alma
Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisi
Sonbahar depresyonunun belirtileri nedir?
Sonbahar depresyonu en çok kimlerde görünüyor?
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insanların uyku düzenini, iştahını, motivasyonunu, sosyal yaşantısını, hayattan beklentilerini kısacası hem bedensel hem de ruhsal sağlığını olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Mevsim değişiklikleri;
🔸Sebebi ise
Bu değişimler adaptasyon sürecini olumsuz etkileyerek psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Örneğin; güneş ışığından az yararlanan hava sıcaklığı ile birlikte nem oranındaki değişim... Kuzey ülkeleri daha sık depresyona maruz kalmaktadır.
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Sonbahar depresyonu yaşadığınızı; ➡ konsantre olmakta zorluk yaşıyorsanız, ➡ sabah yorgun uyanma, sinir, ağlama, ➡ dikkat dağınıklığı, ilgi ve istek kaybı, ➡ kas ve eklem ağrıları, ➡ umutsuzluk, ➡ sosyalleşme korkusu, ➡ aşırı yeme eğilimi, ➡ buna bağlı kilo artışı ve beraberinde enerji kaybı, ➡ aşırı uyuma isteği, ➡ fiziksel görüntüden şikâyetler gibi durumlar varsa anlayabilirsiniz.
Genetik ve biyolojik etkenler de mevsimsel depresyon gelişiminin en önemli nedenleri arasında...
🔸 Eğer bu belirtilerden beş veya daha fazlasını
yaşıyorsanız mutlaka bir psikiyatriste başvurmanız gerekiyor. en az iki hafta süre ile
Mevsimsel depresyonun temel nedenleri
🔸Mevsimsel depresyon
bağlanıyor. üç temel nedene birçok canlıda bulunan kış uykusuna benzerliği ve evrimsel bağlantısı olduğu; İlk olarak , gözün günlük ve mevsimsel ışık değişikliklerini merkezi sinir sistemine iletme özelliğinin bozulması ve yeteri duyarlılıkta beyne iletilemeyince adaptasyonun bozulmasıyla gelen duygu durum bozuklukları; ü ikinci olarak güneş ışığının az görüldüğü zamanlarda serotonin yani mutlululuk hormonunun miktarının azalması... çüncü olarak ise,
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Sonbahar depresyonunun tedavisi var mı?
🔸 Psikiyatristler
tedavi gerektirmediğini fakat sonbahar depresyonunun yüzde 5'inin ancak tedavi ile atlatacak kadar ağır yaşadığını söylüyor. Tedavisinde psikiyatri hekiminin depresyonun şiddetine göre belirleyeceği yöntemleri kullanılabiliyor. psikoterapi, ilaç tedavisi veya fitoterapi
🔸 Aslına bakarsanız
bu gibi durumlara maruz kalmamak için ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. kendini tanıyan, vücudundaki değişiklikleri dinleyen, bilen bir kişiyseniz
🔸Fakat bazen günlük koşuşturma, stres içerisinde gözümüzden kaçan detaylar olabiliyor ve birden kendimizi
mutsuz, enerjimiz sıfırlanmış şekilde bulabiliyoruz. İşte bu anlarda yaşadığımız durumun olduğunu ve gerekli takviyelerle üstesinden gelinebileceğini kendimize geçici olarak kabul ettirmemiz gerekiyor. psikolojik
❤ Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, gün ışığından daha fazla yararlanmak için güneşli açık havada yürüyüş, iyi hissettiren insan ve hobilere daha fazla zaman ayırmak gibi önlemlerin sonbahar depresyonu riskini azalttığını unutmayın.
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