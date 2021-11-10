Sonbahar depresyonunun belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri

📌 İçine biraz hüzün ve hatıra saklayan sonbahar, edebiyatımızda da muntazam şekilde dizelere işlenmiştir.

🔸 Mehmet Rauf'a göre Eylül hüzün ve yas ayıydı. Zarif şaire göre "bir ölüm vefalıydı bir de sonbahar..." Cahit Külebi sonbahar geliyor diye serçeyi düşünürdü: "Yuvanı ne yapacaksın?" Dedik ya, artık sonbahardı işte, dalından kopan yaprakların sararan taraflarına işlenirdi tüm duygular...

📌 Peki, sonbahar gelince neden depresif oluyoruz, hiç düşündünüz mü?

🔸 Sonbaharda güneş ışınları azaldığı için mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin azalır, uyku hormonu diye bilinen melatonin ise artar. Bu durum beynin kimyasının değişmesine neden olur. Bu değişim kendisini enerji düşüklüğü, yorgunluk, huzursuzluk gibi durumlarla gösterir. Bazı kişiler bu biyolojik dengenin yeni mevsim ritmine ayak uyduramaz ve "mevsimsel depresyon" olarak da bilinen sonbahar depresyonu gelişir.