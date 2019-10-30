Soğuk algınlığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Zerdeçalın faydaları neleridir?

Griple birlikte boğaz ağrısı ve öksürükle de boğuşmak zorunda kalanlar zerdeçalın iyileştirici özelliklerinden yararlanabilir. Zerdeçalda bulunan kurkumin maddesi ve diğer uçucu yağlar boğaz ağrısı, öksürük benzeri belirtileri hafifletmek için harekete geçer ve durumun kötüleşmesini önler.

Bal, bağışıklık sistemini korur, antibakteriyel ve mikrop öldürücü özellikleri de bulunur. Hazırladığınız çaylara veya sütünüze ekleyeceğiniz bir kaşık bal hastalıkla savaşma gücünüzü arttıracak, boğazı yumuşatmaya ve mikropları öldürmeye yardımcı olacaktır. Ancak balı bir yaşın altındaki çocuklara vermeyin ve kaynar sıcaklıktaki içeceklerle karıştırmayın. İçeceğinizin ılımasını bekleyin. Aksi takdirde balın toksik özellikleri ortaya çıkabilir.