Soğuk algınlığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?
Soğuk havaların yavaş yavaş kendini hissettirmesiyle burun akıntıları, baş ağrıları, boğaz ağrıları ve öksürük gibi birçok soğuk algınlığı belirtisi ortaya çıkıyor. Soğuk algınlığı, farklı virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon türüdür. Çok ağır olmadığı sürece evde doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. Peki, soğuk algınlığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Soğuk algınlığına ne iyi gelir?
Giriş Tarihi: 30.10.2019
14:00
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
09:09
Zerdeçalın faydaları neleridir?
Griple birlikte boğaz ağrısı ve öksürükle de boğuşmak zorunda kalanlar zerdeçalın iyileştirici özelliklerinden yararlanabilir. Zerdeçalda bulunan kurkumin maddesi ve diğer uçucu yağlar boğaz ağrısı, öksürük benzeri belirtileri hafifletmek için harekete geçer ve durumun kötüleşmesini önler.
Bal, bağışıklık sistemini korur, antibakteriyel ve mikrop öldürücü özellikleri de bulunur. Hazırladığınız çaylara veya sütünüze ekleyeceğiniz bir kaşık bal hastalıkla savaşma gücünüzü arttıracak, boğazı yumuşatmaya ve mikropları öldürmeye yardımcı olacaktır. Ancak balı bir yaşın altındaki çocuklara vermeyin ve kaynar sıcaklıktaki içeceklerle karıştırmayın. İçeceğinizin ılımasını bekleyin. Aksi takdirde balın toksik özellikleri ortaya çıkabilir.
ZERDEÇALI NASIL TÜKETEBİLİRİZ?
Bir bardak ılık süte bir iki tutam zerdeçal ekleyerek bu baharatın nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Süt sevmeyenler zerdeçal çayı ile de olumlu sonuç alabilir. Zerdeçal çayı için 4 fincan su kaynatın. Bu suya 1 yemek kaşığı toz zerdeçal katın ve 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Çayınıza ılıdıktan sonra bir tatlı kaşığı bal ekleyip biraz da limon sıkabilirsiniz.
Sarımsağın faydaları nelerdir?
Sarımsağın kalp hastalıklarından kanserden korunmaya dek pek çok korkulu hastalıklar da bile önerildiğine şahit olmuşsunuzdur. Gerçekten de sadece bakterilere ve mantara karşı değil virüslere karşı da güçlü bir savaşçıdır bu bitki. İçerdiği alisin maddesinin etkili bir şekilde kendini gösterebilmesi için çiğ sarımsağın doğranmış şekilde ve doğrandıktan sonra 1 saat içerisinde tüketilmesi önerilir. Günde 3-4 diş sarımsakla gribi çok daha kolay atlatabilirsiniz.
SARIMSAĞI NASIL KULLANABİLİRİZ?
Çiğ sarımsağı taze domates suyuyla veya domates çorbasıyla karıştırmanız da gribin etkilerinden kolayca sıyrılmanız içinbaşka bir yöntemdir. Domates çorbasından hoşlanmayanlar, diğer çorbalarına da birkaç diş çiğ sarımsak ekleyebilirler. Çorba kasenize önce doğranmış ya da dövülmüş çiğ sarımsağı ekleyip ardından üzerine ılık çorbanızı ekleyin ve karıştırıp afiyetle için.
Zencefil ne işe yarar?
Zencefil özellikle akciğer ve sinüslerde toksinlerin barınmasını önler ve rahat nefes almanız için solunum sisteminde hava yollarının açık kalmasını sağlar.
Vücut ısısını arttıran zencefil ter atmak için birebirdir. Gribi daha kolay atlatmak için kendi zencefil çayınızı hazırlayabilirsiniz. Bir bardak sıcak suya taze doğranmış zencefil dilimlerini ve bir tarçın çubuğunu ekleyin. 20 dakika kadar bekledikten sonra çayınızı süzerek içmeniz tavsiye edilir
Zencefil nasıl kullanılır?
• Günlük 2 yada 3 bardak zencefil çayı için.
• Ayrıca, yemeklerinize taze veya kuru zencefil katabilirsiniz.