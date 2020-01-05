Sigarayı bırakmanın vücuda etkileri neler? Sigara haram mıdır?
Sigarayı bırakmanın vücuda etkileri neler? Sigara haram mıdır?
Ülkemizde 17 milyon sigara içicisi bulunuyor ve yılda ortalama 100 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Sigara dumanında 4 binin üzerinde kimyasal madde bulunuyor ve bu maddelerin büyük çoğunluğu kansere neden oluyor. Peki, sigaranın zararları neler? Sigara içmek hangi hastalıklara sebep oluyor? Hamileyken sigara içmenin zararları neler? Genç yaşlarda sigara içmek neden daha zararlı? Çocuğunuz sigara kullanıyorsa ne yapmalısınız? Sigara haram mıdır? Diyanet'in sigara hakkındaki açıklaması…
Giriş Tarihi: 05.01.2020
16:28
Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
10:33
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DÜNYADA 1 MİLYARIN ÜZERİNDE SİGARA İÇİCİSİ VAR
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YÜZ BİNLERCE KİŞİ DUMANI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRİYOR