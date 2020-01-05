Sigarayı bırakmanın vücuda etkileri neler? Sigara haram mıdır?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyar 100 milyon düzenli sigara içicisi var ve bunların yarısı sigaraya bağlı oluşan hastalıklardan dolayı hayatını kaybedecek.

Gelişmiş ülkeler, sigaranın her geçen saniye bir insanın ölüm sebebi olarak ortaya konmasından sonra sigaranın içildiği alanlar ya da satışı ile ilgili önemli yasaklar veya kısıtlamalar getiriyor. Ancak, sigara endüstrileri özellikle de geri kalmış ülkelerde yaygınlığını sürdürerek gelişmeye devam ediyor.