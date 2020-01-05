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Sigarayı bırakmanın vücuda etkileri neler? Sigara haram mıdır?

Ülkemizde 17 milyon sigara içicisi bulunuyor ve yılda ortalama 100 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Sigara dumanında 4 binin üzerinde kimyasal madde bulunuyor ve bu maddelerin büyük çoğunluğu kansere neden oluyor. Peki, sigaranın zararları neler? Sigara içmek hangi hastalıklara sebep oluyor? Hamileyken sigara içmenin zararları neler? Genç yaşlarda sigara içmek neden daha zararlı? Çocuğunuz sigara kullanıyorsa ne yapmalısınız? Sigara haram mıdır? Diyanet'in sigara hakkındaki açıklaması…

Giriş Tarihi: 05.01.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:33
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DÜNYADA 1 MİLYARIN ÜZERİNDE SİGARA İÇİCİSİ VAR
DÜNYADA 1 MİLYARIN ÜZERİNDE SİGARA İÇİCİSİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyar 100 milyon düzenli sigara içicisi var ve bunların yarısı sigaraya bağlı oluşan hastalıklardan dolayı hayatını kaybedecek.

Gelişmiş ülkeler, sigaranın her geçen saniye bir insanın ölüm sebebi olarak ortaya konmasından sonra sigaranın içildiği alanlar ya da satışı ile ilgili önemli yasaklar veya kısıtlamalar getiriyor. Ancak, sigara endüstrileri özellikle de geri kalmış ülkelerde yaygınlığını sürdürerek gelişmeye devam ediyor.

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YÜZ BİNLERCE KİŞİ DUMANI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRİYOR
YÜZ BİNLERCE KİŞİ DUMANI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRİYOR

Günümüzde ise her yıl dünyada 5 milyon kişi aktif olarak sigara içtiği için ve yüz binlerce insan sigara dumanına maruz kalmaları nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Ülkemizde sigara içme oranları yaklaşık olarak erkeklerde yüzde 41, kadınlarda yüzde 13. Toplam 17 milyon sigara tüketicisi var ve her yıl 100 bin insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.

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4 BİNDEN FAZLA KİMYASAL MADDE BARINDIRIYOR
4 BİNDEN FAZLA KİMYASAL MADDE BARINDIRIYOR

Tütün dumanında 4 binden fazla kimyasal madde mevcut, bunların 80'den fazlası kanser yapıcı özelliğe sahip.

Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8'i sigara tüketiyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konabiliyor.

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SİGARA HARAM MI? DİYANET’İN SİGARA AÇIKLAMASI
SİGARA HARAM MI? DİYANET’İN SİGARA AÇIKLAMASI

Diyanet'in yaptığı açıklamalara göre, sigara içmek haramdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında sigaranın "uyuşturucu" vazifesi yaptığını belirterek haram olduğunu ifade etmişti. Birçok âlimin sigaranın haram olduğunu söylediğini aktaran Erbaş konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"İnsanın bedeni mukaddestir. Bedeni beş açıdan korumak gerekiyor. Dinini korumak, aklını korumak, malını korumak, nefsini korumak, yani canı korumak, bir de nesli korumak. Sigaranın sadece birini bile korumaya engel olsa, bu bile haram olması için yeterli. Kaldı ki beşine de zararı var. Dine zararı var, akla zararı var, mala zararı var, cana zararı var, nesle zararı var. Dine zararı, sigara sarhoş edici maddeler arasında sayılıyor. Sigara uyuşturucu vazifesi yapıyor. Uyuşturucuya götüren yol sigarayla başlar. Kesinlikle sigarada uyuşturucu özelliği var."

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KALP VE AKCİĞER HASTALIKLARI RİSKİNİ ATTIRIYOR
KALP VE AKCİĞER HASTALIKLARI RİSKİNİ ATTIRIYOR

Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan kronik bronşit rahatsızlığının yüzde 90 tek sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığı ölümlerinin yüzde 10 ila 30'undan sigara sorumludur.

Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara dumanına maruz kalınması kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kanıtlanmıştır.

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