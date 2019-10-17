Şifayı internette arama hastalığı: Siberkondri

Bilgisayar ve internet teknolojisinin hızlı bir şekilde her eve girmeye başlaması, tedavi arama yöntemlerini de değiştirdi. Birçok kişi, yakalandığı rahatsızlığa internetten tedavi aramaya çalışırken, uzmanlar sanal ortamdan hastalığın tedavi edilemeyeceğini aksine daha büyük ve çözümü zor sağlık problemleriyle karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor.

İnternetten hastalık araştırmak bireyi bambaşka bir dünyaya sürükler. Birey, yaptığı araştırmalar sonucunda kendi kafasında ''Acaba kanser miyim?'', ''Beynimde tümör mü var?'' gibi sorularla uğraşır. Bu durum bazen öyle bir hal alır ki birey hastalığa yakalandığına kesin olarak inanır ve etrafındakilerin düşünceleri onu pek etkilemez. Böylelikle birey kendi kendini depresyona sürüklemiş olur.