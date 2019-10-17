Şifayı internette arama hastalığı: Siberkondri
Rahatsızlandığınızda ilk olarak doktor yerine arama motoruna başvuranlardan mısınız? Günümüzde pek çok insan internet üzerinden edindiği bilgiler doğrultusunda hastalık sahibi olduğunu düşünerek ağır depresyonlara giriyor. İnternet üzerinde hastalık arama ya da tıbbi adıyla "Siberkondri"nin yüz kişi içinde en az beş kişide görülebilecek kadar yaygın bir rahatsızlık olduğunu biliyor muydunuz? Peki, Siberkondri hastalığının belirtileri nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.10.2019
14:53
Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
13:38
Siberkondri hastalığından muzdarip kişiler interneti adeta bir hekim gibi görürler. Vücutlarında meydana gelen belirtileri arama motorlarında arayarak, benzer belirtileri olan ciddi hastalıkları kendilerinde olduğunu hissedip endişeye kapılırlar.
İnternet kullanımının artmasıyla birlikte bireyler hastalıklara ve tanılarına çok çabuk erişebilmektedir. Ancak belirtileri yanlış yorumlayarak ya da yanlış bilgilere erişerek sağlığını da olumsuz etkileyebilmektedir.
Siberkondri hastalığının bilimsel tanımı ise tıbbi kaynaklar yerine internetin kullanımının tercih edilmesidir. Ekonomik şartlar ve bilgiye kolay erişebilme olanağı Siberkondri hastalığının yaygınlaşmasına sebebiyet veriyor. Ayrıca uzmanlar bu vakaların artış gösterdiğini ve her geçen yıla oranla yüksek bir artışın olduğunu belirtiyor.
BEYNİMİZDEN ÇOK İNTERNETE GÜVENİYORUZ
Harris Interactive 2002 yılında bir çalışma yürüttü ve yetişkinlerin %53'ünün sağlık bilgileri aramak için internet kullandığını ortaya koydu. Siberkondri hastaları genellikle genç ve eğitimli kişilerdir.
*"The Harris Poll" adıyla bilinen güvenilir bir pazar araştırma şirketidir.
İNTERNET SİTELERİ NE KADAR GÜVENİLİR?
Bireyler, internet siteleri üzerinden rahatsızlıklarının şiddetleri ve tedavileri hakkında oldukça fazla bilgiye çok çabuk ulaşabilmektedir. Fakat interneti bir tanı aracı olarak kullanmak ne kadar doğru? Genellikle Siberkondriyak kişiler yanlış bilgileri ayırt etmeden gördüklerine inanıp asılsız endişeye kapılırlar.
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI İNSANLARI MUTSUZ EDİYOR
Bilgisayar ve internet teknolojisinin hızlı bir şekilde her eve girmeye başlaması, tedavi arama yöntemlerini de değiştirdi. Birçok kişi, yakalandığı rahatsızlığa internetten tedavi aramaya çalışırken, uzmanlar sanal ortamdan hastalığın tedavi edilemeyeceğini aksine daha büyük ve çözümü zor sağlık problemleriyle karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor.
İnternetten hastalık araştırmak bireyi bambaşka bir dünyaya sürükler. Birey, yaptığı araştırmalar sonucunda kendi kafasında
''Acaba kanser miyim?'', ''Beynimde tümör mü var?'' gibi sorularla uğraşır. Bu durum bazen öyle bir hal alır ki birey hastalığa yakalandığına kesin olarak inanır ve etrafındakilerin düşünceleri onu pek etkilemez. Böylelikle birey kendi kendini depresyona sürüklemiş olur.