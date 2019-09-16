Sepsis nedir? Sepsis hastalığından korunma yolları nelerdir? Kimler risk altında?
Dünyada enfeksiyona bağlı ölümlerin en büyük sorumlusu olan sepsis, halk arasında çok tanınmasa da kanser, kalp krizi gibi hastalıklardan daha fazla görülür. Modern tıbbın gelişmesine rağmen önlenemeyen bu hastalık, halk arasında kan zehirlenmesi olarak da biliniyor. Peki, sepsis hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?
Giriş Tarihi: 16.09.2019
09:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
09:51
Vücudun enfeksiyon ile savaşında rol alan bağışıklık sistemi, vücudun kendi doku ve organlarında hasara neden olunca sepsis ortaya çıkar. Bu durum organ yetmezliklerine ve sonucunda yaşam kaybına neden olabilir.Bu hastalık, halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinir.
Sepsis hastalığı
her 4 saniyede 1 kişinin ölümüne sebep veren oldukça ciddi bir hastalıktır. Özellikle çoğu hastalık gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde kendini gösteren bu hastalık herkeste oluşabilir. Sepsis'in acil olarak, saatler hatta dakikalar içerisinde tanınıp, tedaviye başlanması gerekir.
Birçok enfeksiyon sepsise neden olabilir. Bunlar arasında zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar, deri veya yara enfeksiyonları ya da menenjit gibi yaygın olarak görülen enfeksiyonlar yer alır. Grip, sıtma, dank humması, sarı humma ve ebola gibi enfeksiyon hastalıklarının tümü sepsis ile sonuçlanabilir.
Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin risk altında bulunduğu bu hastalığa neden olan enfeksiyonların yüzde 80'ni hastane dışında kazanılır.
Modern tıbbın gelişmesine rağmen sepsis sıklığı giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu hastalığa neden olarak aşırı stres, ileri yaş nüfusunun artması, prematüre yeni doğan doğum artışı, yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucunda dirençli bakterilerin olması, bağışıklık sistemini çökerten uyuşturucu kullanımı ve AIDS sayısında artış, girişimsel işlem ve ameliyat sayısında artış sorumlu tutulur.
Gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde ise yoksulluk, yetersiz beslenme, aşılanma oranın düşüklüğü, erken ve yeterli tedavinin yapıldığı sağlık merkezlerinin olmaması gibi sebepler sepsise neden olmaktadır.
Dünyada, her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişiyor ve yaklaşık 9 milyon insan da hayatını bu hastalık nedeniyle kaybediyor.
Dünyada her yıl 3 milyon yeni doğanda ve 1,2 milyon çocukta sepsis gelişiyor. Her yıl 1 milyon yeni doğan hayatını yine bu sebeple kaybediyor.
Sepsis hastalığı yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durumdan bağımsız olarak herkeste görülebilir. Kalın bağırsak ve meme kanserinden ölümlerin toplamından daha fazla hasta sepsis nedeniyle kaybediliyor.