Sepsis nedir? Sepsis hastalığından korunma yolları nelerdir? Kimler risk altında?

Vücudun enfeksiyon ile savaşında rol alan bağışıklık sistemi, vücudun kendi doku ve organlarında hasara neden olunca sepsis ortaya çıkar. Bu durum organ yetmezliklerine ve sonucunda yaşam kaybına neden olabilir.Bu hastalık, halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinir.

Sepsis hastalığı her 4 saniyede 1 kişinin ölümüne sebep veren oldukça ciddi bir hastalıktır. Özellikle çoğu hastalık gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde kendini gösteren bu hastalık herkeste oluşabilir. Sepsis'in acil olarak, saatler hatta dakikalar içerisinde tanınıp, tedaviye başlanması gerekir.