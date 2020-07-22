Sedimantasyon nedir? Sedimantasyon yüksekliğinin zararları
Sedimantasyon, kırmızı kan hücrelerinin ne kadar sürede dibe çöktüğünü inceleyen bir testtir. Sedimantasyon testi, vücuttaki hastalıkların tespiti, yaşanan rahatsızlıkların saptanması ve mevcut tedavinin işe yarayıp yaramadığının anlaşılması için yapılır. Peki, sedimantasyon nedir? Sedimantasyon yüksekliğinin zararları nelerdir? Sedimantasyon yüksekliği nasıl düşürülür? Sedimantasyon referans değeri…
Giriş Tarihi: 22.07.2020
19:44
Sedimantasyon, kırmızı kan hücre sayısının düşmesi ve kanda farklı hücre türlerinin artması sonucu yaşanan hastalıkları araştırmak için yapılan bir testtir. Sedimantasyon testi, vücutta yüksek oranda iltihap bulunan kişilere yapılır.
Sedimantasyon, kelime anlamı olarak tortulaşma ve dibe çökme demektir. Alyuvarlar olarak da bilinen kırmızı kan hücrelerinin ne kadar çabuk dibe çöktüğü, yapılan sedimantasyon işlemi ile anlaşılır.
SEDİMANTASYON TESTİ NEDEN YAPILIR?
Sedimantasyon testi, vücuttaki iltihap, bağışıklık sistemi hastalıkları, kanser gibi hastalıkların tespiti için yapılır. Kandan alınan örnekle incelenir.
Basit olduğu kadar önemli bir kan testi olan sedimantasyon testi ile vücutta iltihap varlığı, bağışıklık ile ilgili hastalıklar ya da kanserli doku oluşumu hakkında kolayca bilgi sahibi olunabilir. Sedimantasyon testinin bir diğer adı, eritrosit sedimantasyon oranı (ESR)'dir.
SEDİMANTASYON TESTİ NASIL YAPILIR?
Sedimantasyon testi, kişiden kan örneği alındıktan sonra laboratuvar ortamında yapılır. Alınan kan ilk yarım saat, iki saat ve 24 saat olmak üzere farklı zaman aralıklarında değerlendirilir.
Ölçümü yapılan her saatte, tek kullanımlık test tüpü içinde bulunan kandaki eritrositlerin ne kadarının dibe çöktüğü ölçülür. Normal sedimantasyon değeri yaşa ve cinsiyete göre değişse de, yapılan ölçüm ile pek çok farklı hastalığın varlığı hakkında bilgi sahibi olunur.
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SEDİMANTASYON YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?
Sedimantasyon yüksekliği ne anlama gelir sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen bir konu. Sedimantasyon değerinin yüksek olması,
"vücuttaki enfeksiyon varlığını" gösterir. Enfeksiyon varlığı, romatizmal ve bağışıklık sistemi hastalıklarının yanı sıra bazı kanser türlerinin varlığında sedimantasyon düzeyi yükselebilir.
Bu durum her zaman belirli bir hastalığın göstergesi değildir. Yalnızca vücutta anormal bir durumun varlığı hakkında bilgi verir. ESR, eritrosit sedimantasyon hızı, sedimantasyon oranı ve sedim gibi isimlerle de anılan bu test, yalnızca hastalık varlığının araştırılması için değil, aynı zamanda tanısı konmuş hastalığa verilen tedavinin takibi amacıyla da yapılır.
SEDİMANTASYON REFERANS DEĞERİ
Sedimantasyon - sedimantasyon hızının referans değerleri aşağıdaki gibidir:
Yeni doğanlarda: 0 ile 2 mm/h Çocuklarda: 0 ile 10 mm/h 50 yaş altı kadınlarda: 0 ile 20 mm/h 50 yaş üstü kadınlarda: 0 ile 30 mm/h Gebelerde: 4 ile 57 mm/h 50 yaş altı erkeklerde: 0 ile15 mm/h 50 yaş üstü erkeklerde: 0 ile 20 mm/h
Sedimantasyon değeri yaşa ve cinsiyete göre farklı hesaplanır. Bu yüzden referans aralığı kişinin yaşına göre farklılık gösterir.