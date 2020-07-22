Sedimantasyon nedir? Sedimantasyon yüksekliğinin zararları

Sedimantasyon yüksekliği ne anlama gelir sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen bir konu. Sedimantasyon değerinin yüksek olması, "vücuttaki enfeksiyon varlığını" gösterir. Enfeksiyon varlığı, romatizmal ve bağışıklık sistemi hastalıklarının yanı sıra bazı kanser türlerinin varlığında sedimantasyon düzeyi yükselebilir.

Bu durum her zaman belirli bir hastalığın göstergesi değildir. Yalnızca vücutta anormal bir durumun varlığı hakkında bilgi verir. ESR, eritrosit sedimantasyon hızı, sedimantasyon oranı ve sedim gibi isimlerle de anılan bu test, yalnızca hastalık varlığının araştırılması için değil, aynı zamanda tanısı konmuş hastalığa verilen tedavinin takibi amacıyla da yapılır.