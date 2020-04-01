Antibakteriyel özelliği olan besin ve bitkiler🍃
Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için kullanıldığını bilmeyenimiz yoktur. Fakat antibiyotik kullanmadan da bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün. Örneğin, sarımsağın içeriğindeki 'alisin' özünün antibakteriyel etki gösterdiğini biliyor muydunuz? Ya da eski Romalıların yaraları tedavi etmek ve enfeksiyonları önlemek için kullandıkları balın, halen bilinen en iyi doğal antibiyotiklerden biri olduğunu? İşte enfeksiyonlara karşı vücudunuzu dirençli kılacak, temel besin değeri yüksek doğal antibiyotik besin ve bitkiler...
Giriş Tarihi: 31.03.2020
23:59
Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
09:51
Kekik, nane ailesinin
Thymus cinsine ait, aromatik, çok yıllık yaprak dökmeyen bir bitkidir ve küçük beyaz, lila veya pembe çiçekler üretir. 350'den fazla kekik çeşidi vardır, bunlar esas olarak çok kolay melezleşmelerinin kanıtıdır.
Yapraklarının renkleri soluk yeşil tonlarından daha koyu yeşil ve zeytin tonlarına, ayrıca bronz, hatta gümüşe kadar değişebilir. Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yemeklerde kullanılmaktadır.
KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
İçerisinde bol miktarda antioksidan, vitamin ve mineral bulunduran kekik çayını düzenli olarak tüketmek sağlığınız için faydalı bir aktivite olacaktır.
Soğuk algınlığınız varsa kekik çayı tüketebilirsiniz. Aynı zamanda soğuk kekik çayı ile gargara yapmak boğazınıza iyi gelecektir.
Nezle ve grip olduysanız kekik çayı terlemenize ve vücudunuzdaki toksit maddeleri dışarı atmanıza yardımcı olur. Kekik içerisindeki aktif bileşen timol sayesinde bağışıklık sistemini düzenler.
Her gün 1 bardak kekik çayı vücudunuzun bakteri, virus ve mantarlarla savaşmasına yardımcı olur.
KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?
Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder.
Saç büyümesini destekler.
Solunum bozukluklarının tedavisinde yardımcı olur.
hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Kardiyovasküler
Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.
Mükemmel anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.
Anemiyi önler.
Kan ve lenfatik sistem temizleyici olarak kullanılmaktadır. Özellikle soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan
ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolları tedavisinde etkili olur.
Ekinezya günümüzün bitkisel tıbbında en çok araştırılmış bitkilerden biridir. Soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltmasıyla bilinir. Bağışıklık sistemine sayısız etkisi vardır; bunların arasında antikor tepkisinin artması, virüslere karşı interferon seviyesinin yükselmesi ve enfeksiyona karşı beyaz kan hücrelerinin uyarılması sayılabilir.
Ayrıca ekinezya, C vitamini, flavanoidler gibi antioksidanlar bakımından zengindir.
EKİNEZYA NASIL KULLANILIR?
1 ya da 2 çay kaşığı ekinezya yaprağını/çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyun ya da kökünden 1 çay kaşığı kadarını 1 ya da 2 bardak suyla 10 dakika kadar kaynatın. Bu tür bitkisel çayların bir bardaktan fazla içilmemesi tavsiye edilir.
Ekinezya, bitki çayı olarak kullanılabildiği gibi tentür, kapsül veya tablet olarak da kullanılabilir.
Ekinezya çayı tarifi: Bir kaşık kurutulmuş ekinezya bitkisini, bir su bardağı kadar kaynamış suyun içerisine ilave edin. 10 dakika kadar ağzı kapalı şekilde demlendikten sonra süzülerek tüketin.