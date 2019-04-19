Sağlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Sağlık denince herkeste hassas bir davranış söz konusu olur. Kimisi bu konuda pek titizdir, kimisi ise doktorun kapısını çalsa da tedavisini önemsemez, şifayı tabiatta arar. Ama her halükarda yaşamın aksamaması adına herkes bir şifa derdine düşer. Şifa ararken de kulaktan dolma bilgiler sağlığı daha da tehlikeye götürebilir. Sizler için insan sağlığında doğru bilinen yanlışları derledik...