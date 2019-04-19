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Sağlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Sağlık denince herkeste hassas bir davranış söz konusu olur. Kimisi bu konuda pek titizdir, kimisi ise doktorun kapısını çalsa da tedavisini önemsemez, şifayı tabiatta arar. Ama her halükarda yaşamın aksamaması adına herkes bir şifa derdine düşer. Şifa ararken de kulaktan dolma bilgiler sağlığı daha da tehlikeye götürebilir. Sizler için insan sağlığında doğru bilinen yanlışları derledik...

Giriş Tarihi: 19.04.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 14:24
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Kaplıcalar romatizmaya iyi gelir
Kaplıcalar romatizmaya iyi gelir

Kireçlenmede sıcak faydalıdır. Ama yaygın romatizmal hastalıklarda kaplıcalardaki sıcak, ağrıları artırır.

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Havuç gözlerimizin daha iyi görmesini sağlar
Havuç gözlerimizin daha iyi görmesini sağlar

Havuçta gözlerimize iyi gelen herhangi bir şey bulunmaz. Ama havuçta diğer sebzelerde elbette sağlığımıza iyi gelir.

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Dişleri karbonatla yıkamak beyazlatır
Dişleri karbonatla yıkamak beyazlatır

Karbonat, beyazlatmaktan çok granüllü bir madde olduğu için dişleri çizerek zarara uğratır.

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Yoğun stres ülsere neden olur
Yoğun stres ülsere neden olur

Ülserin nedeni aslında helicobacter adında bir bakteridir. Maalesef dünyadaki insanların yarısında bu bakteri vardır. Yani toplumdaki %50 kesim, ülser tehdidi altındadır.

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Eğer sakız yutarsanız mide ve bağırsaklarınıza yapışır
Eğer sakız yutarsanız mide ve bağırsaklarınıza yapışır

Yapılan araştırmalarda sakızın temel maddesini oluşturan kimyasalların %50'sini vücut tanımadığını göstermiştir. Vücut tanımadığı bir maddeye yaptığı şekilde sakızı da dışarı atar.

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