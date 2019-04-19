Sağlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Sağlık denince herkeste hassas bir davranış söz konusu olur. Kimisi bu konuda pek titizdir, kimisi ise doktorun kapısını çalsa da tedavisini önemsemez, şifayı tabiatta arar. Ama her halükarda yaşamın aksamaması adına herkes bir şifa derdine düşer. Şifa ararken de kulaktan dolma bilgiler sağlığı daha da tehlikeye götürebilir. Sizler için insan sağlığında doğru bilinen yanlışları derledik...
Giriş Tarihi: 19.04.2019
09:31
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
14:24
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Kaplıcalar romatizmaya iyi gelir
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Havuç gözlerimizin daha iyi görmesini sağlar
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Dişleri karbonatla yıkamak beyazlatır
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Yoğun stres ülsere neden olur
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Eğer sakız yutarsanız mide ve bağırsaklarınıza yapışır