Sağlık Arası I Kızamık vakaları yeni bir salgın riski oluşturur mu?

🔸 Sağlığa dair akıllardaki pek çok soru işaretine cevap bulduğumuz Sağlık Arası programımızın yeni konuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş.

🔸 Kızamığın salgın boyutuna ulaşma riskini ve kızamık aşısının koruyuculuğunu Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ile konuştuk.

▪ Burcu Sandıkçı: Son zamanlarda artan kızamık vakalarının nedeni nedir?

▪Prof. Dr. İlyas Dökmetaş:

▪ Mevsimsel bazı hastalıklarımız var bizim. Kış dönemlerinde solunum yolu enfeksiyonları çok artar, o dönemde döküntülü hastalıklarımız da vardır. Okulların açılması ve eğitimin başlamasıyla beraber bu hastalıklar pik yapabilir. Bazen okullar kapandıktan sonra da hastalıklar görülebilir.

▪ Şu aşamada toplumumuzda kızamık olguları var. Bunlar ya aşısız bireyler ya da daha önce uygun şartlarda aşı yapılmayanlar, hastalığa geçirmeyenler kişiler olabilir.