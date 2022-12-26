Sağlık Arası I Hacamat ne zaman yaptırılmalı?

◾ Burcu Sandıkçı: Hacamatın faydalarından bahsedebilir misiniz?

◾ Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit

Kupa, çok geniş endikasyonlar olmakla birlikte daha çok baş ağrısı, fibromiyalji, migren, romatizmal ve ateşli hastalıklar gibi alanlarda kullanımı var Türkiye'de. Vücudumuzda bazı toksinler zaman içerisinde birikiyor, atılamadığı takdirde vücudumuzda ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Özellikle sırt bölgemizde lenfatik sistem dediğimiz toksinleri alan sistem, biraz daha zayıf olduğundan orada toksik maddeler özellikle de ağır metaller birikebiliyor. Bu ağır metallerin birikmesine bağlı vücudumuzdaki bazı metabolik bozukluklara ve ciddi semptomlara sebep olabiliyor.

◾ Hacamat ile birlikte, özellikle yaş kupa dediğimiz kupa tedavisiyle birlikte, atılamayan toksik maddeler alınabiliyor. Çünkü hacamat aslında çoğu halk tarafından yanlış da anlaşılıyor. Kan alma yöntemi değildir. Hücreler arasındaki sıvının alınmasıdır hacamatla yapılan iş. Hücreler arasında kalan, kana karışamayan toksik maddelerin alınma şeklidir. Düzgün bir şekilde alındığı takdirde ciddi bir rahatlama sağlıyor insanlar da.

◾ Hacamat daha çok sırt bölgesine onların alt bölgesine verteblenar arasına omur kemiklerinin ara mesafelerine daha çok uygulanıyor. Ama farklı alanlara, enseye olabilir. Ense çukuru dediğimiz bölgeye olabilir. Değişik başka bölgelere de uygulamak mümkün. Ama en yaygın kullanımı daha çok sırt bölgesi.