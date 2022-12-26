Sağlık Arası I Hacamat ne zaman yaptırılmalı?
Alanında uzman doktorlarla röportaj yaptığımız Sağlık Arası programımızın bu haftaki konusu hacamat. Geçmişi antik çağlara kadar uzanan bu kupa uygulaması, migrenden romatizmal hastalıklara kadar pek çok hastalığa fayda sağlar. "Hacamatın faydaları neler? Hacamat ne zaman yaptırılmalı? Kimler hacamat yaptıramaz? Hacamat detoks mudur? Hacamattan önce ve sonra neler yapılmalı?" gibi pek çok soruyu Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit ile konuştuk.
Giriş Tarihi: 26.12.2022
15:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
19:08
🔸Sağlığa dair akıllardaki pek çok soru işaretine cevap bulduğumuz
Sağlık Arası programımızın yeni konuğu Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve GETAMER Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit.
🔸 Hacamatın faydaları, ne zaman yapılması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit ile konuştuk.
◾ Burcu Sandıkçı: Hacamat, geçmişten günümüze tercih edilen geleneksel tıp yöntemlerinden biri. Peki, b unun ilk çıkış noktası nedir?
◾ Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit
◾ Hacamatın tarihi çok eskiye dayanır.
Antik çağlardan itibaren hacamatla ilgili ciddi kayıtlar var. Milattan 1500 yıl öncesine kadar giden kayıtlara rastlayabilirsiniz. Özellikle eski Mısır'da, papirüsler üzerinde hacamat ile ilgili figürlere rastlanır. Daha sonra Çin tıbbında geniş yer alır. Daha sonra İslam tıbbında yer almış bir uygulama.
◾ Burcu Sandıkçı: Hacamatın faydalarından bahsedebilir misiniz?
◾
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit
Kupa, çok geniş endikasyonlar olmakla birlikte
daha çok baş ağrısı, fibromiyalji, migren, romatizmal ve ateşli hastalıklar gibi alanlarda kullanımı var Türkiye'de. Vücudumuzda bazı toksinler zaman içerisinde birikiyor, atılamadığı takdirde vücudumuzda ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Özellikle sırt bölgemizde lenfatik sistem dediğimiz toksinleri alan sistem, biraz daha zayıf olduğundan orada toksik maddeler özellikle de ağır metaller birikebiliyor. Bu ağır metallerin birikmesine bağlı vücudumuzdaki bazı metabolik bozukluklara ve ciddi semptomlara sebep olabiliyor.
◾
Hacamat ile birlikte, özellikle yaş kupa dediğimiz kupa tedavisiyle birlikte, atılamayan toksik maddeler alınabiliyor. Çünkü hacamat aslında çoğu halk tarafından yanlış da anlaşılıyor. Kan alma yöntemi değildir. Hücreler arasındaki sıvının alınmasıdır hacamatla yapılan iş. Hücreler arasında kalan, kana karışamayan toksik maddelerin alınma şeklidir. Düzgün bir şekilde alındığı takdirde ciddi bir rahatlama sağlıyor insanlar da.
◾ Hacamat daha çok
sırt bölgesine onların alt bölgesine verteblenar arasına omur kemiklerinin ara mesafelerine daha çok uygulanıyor. Ama farklı alanlara, enseye olabilir. Ense çukuru dediğimiz bölgeye olabilir. Değişik başka bölgelere de uygulamak mümkün. Ama en yaygın kullanımı daha çok sırt bölgesi.
VIDEO
◾ Burcu Sandıkçı: Hacamat yaptırmak isteyenlerin öncesinde yapması gereken özel bir şey var mı, diyet gibi?
◾
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit
Herhangi bir diyet yok. Aslında herhangi bir gün sınırlaması da yok dünya genelinde uygulamasında. Ama sadece İslamiyet'e yani daha çok Müslümanlar için tavsiye edilen hadis-i şerifler ışığında Hicri ayların ikinci yarısının tekli günlerinde yani mesela 15. gün, 17. gün, 19. gün, 21. gün gibi günlerde yapılması tavsiye edilmiş. Ama bunun bilimsel olarak çok kanıtlayıcı bir izahı yok.
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit
Sağlıklı bir insan da hacamat yaptırabilir. Zaman zaman yaptırmalıdır. Vücudumuzda biriken o toksik maddeleri, zehirli maddeleri zaman zaman almak atmak gerekiyor. Nasıl kan almak belli zamanlarda tavsiye ediliyorsa hacamatın da belirli zamanlarda yapılması yani yılda birkaç kere yapılması mutlaka faydalı olacaktır. Yani koruyucu hekimlik açısından faydalı. İlla hasta olmak gerekmiyor ama hasta olmamak için de hacamat yapabilirsiniz.
◾ Burcu Sandıkçı: Hacamat için detoks da diyebilir miyiz?
◾
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit
Bir nevi detokstur yani preventive medicine dediğimiz önleyici tıptır aslında.
Hacamat olan insan daha az hastalanır. Çünkü bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Oradaki hücrelerin uyarılmasıyla birlikte bir taraftan bağışıklık sisteminiz güçleniyor bir taraftan vücuttaki atılan o toksik maddelere bağlı disfonksiyon dediğimiz bozukluklar da düzelmiş oluyor. Ve belli işte yorgunsanız yorgunluğunuz gidebiliyor daha dinç bir vücut kazanabiliyorsunuz.