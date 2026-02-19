Safranbolu'nun kaçak camisi: Lütfiye Camii

2 /5













▪ Cami de "kaçak semti"ne yaptırıldığından her ne kadar "Lütfiye Cami" adına verilse de halk arasında "kaçak cami" olarak anılmaya başlandı.

▪ Kentin simge yapılarından biri olan, tavanı, ahşap korkuluklu mahfili ve ahşap minaresiyle büyük ölçüde özgünlüğünü koruyan tarihi cami, su sesi eşliğinde uzun yıllardır ibadete hizmet etmeyi sürdürüyor.