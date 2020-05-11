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Ramazanda uyku düzeni nasıl olmalı?

Ramazan ayında günde yaklaşık 15 saate ulaşan açlık süresi, yeme düzenimizin yanı sıra uyku düzenini de etkiliyor. Bu yıl coronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin ev karantinası uygulaması da uyku rutinini tamamen değiştirmiş durumda. Birçok kişi evde vakit geçirmek amacıyla elektronik cihaz kullanımına yoğunlaşıyor; bu durum, uykuyu olumsuz etkiliyor. Peki, Ramazan ayında uyku düzeni nasıl olmalı? Ramazanda sahura kadar uyanık kalmak neden sakıncalı? Ramazanda sahura kadar uyumamak bağışıklık sistemimizi nasıl etkiliyor?

Giriş Tarihi: 11.05.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:34
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RAMAZAN’DA UYKU DÜZENİ NASIL OLMALI?
RAMAZAN’DA UYKU DÜZENİ NASIL OLMALI?

🔸 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pek çok kişi evden çıkmıyor ve bu nedenle uyku saatlerinde de değişiklikler yaşanıyor.

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🔸 Ramazan'da sahura kadar beklemeyi alışkanlık haline getirenler, uyku saatlerindeki bu sapmadan olumsuz yönde etkilenebiliyor. Bunun yanında uykusuzluk ve uyku bölünmeleri, gün içinde halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik gibi sonuçları doğurabiliyor.

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UYKU SAĞLIĞIMIZ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
UYKU SAĞLIĞIMIZ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

🔸 Sağlıklı bir yaşam için düzenli uyku, olmazsa olmaz bir faaliyet. Her ne kadar uyuduğumuz süreyi pasif bir dönem olarak görsek de aslında uyku, bizler için hayati bir öneme sahip.

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🔸 Çünkü insan vücudunun sağlıklı kalabilmesi ve en iyi şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gereken fizyolojik onarımlar yalnızca uyku sırasında yerine getirilebiliyor.

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UYKU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL ETKİLİYOR?
UYKU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

🔸 İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Ancak buna rağmen pek çoğumuz ona yeterince önem vermeyiz ya da zamanla yarıştığımız dönemlerde ilk olarak uykumuzdan feragat ederiz.

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