Ramazanda uyku düzeni nasıl olmalı?

Ramazan ayında günde yaklaşık 15 saate ulaşan açlık süresi, yeme düzenimizin yanı sıra uyku düzenini de etkiliyor. Bu yıl coronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin ev karantinası uygulaması da uyku rutinini tamamen değiştirmiş durumda. Birçok kişi evde vakit geçirmek amacıyla elektronik cihaz kullanımına yoğunlaşıyor; bu durum, uykuyu olumsuz etkiliyor. Peki, Ramazan ayında uyku düzeni nasıl olmalı? Ramazanda sahura kadar uyanık kalmak neden sakıncalı? Ramazanda sahura kadar uyumamak bağışıklık sistemimizi nasıl etkiliyor?
Giriş Tarihi: 11.05.2020
17:23
Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
11:34