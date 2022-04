Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?

RAMAZAN VE ARALIKLI ORUÇ

➡ Aralıklı açlık dediğimiz bir diyet tarzı var. Bu intermittent fasting diye geçiyor. Hani bu aslında eskiden beri, antik diyet tarzlarından bir tanesi bunun günümüze uyarlanmış hali. 5-2 diye 16-8 diye değişir. Genellikle en sık uygulanan 16-8 diyetidir.

➡16-8 diyetinde kriter şudur: 16 saat boyunca vücutta ağzınızdan kalorisi olabilecek katı bir yiyecek almazsınız . Bol su içerisiniz, kalan 8 saatte yemeğinizi yersiniz.