Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?

🔹Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan mübarek Ramazan ayına ulaştık. On bir ayın sultanı hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırdığı gibi ruhumuzu da yeniler.

🔹Ramazan'daki bu yenilenmenin, bedenimiz için de sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalarla mümkün. Ancak açlık süresinin on saatten fazla sürmesi, daha az uyunması, havaların ısınması gibi faktörler bu mübarek zaman dilimini sağlık açısından nasıl geçirmemiz gerektiği akıllarda soru işareti bırakıyor.

🔹 Sağlığa dair akıllardaki soru işaretine cevap bulmak için yeni bir yolculuğa başlıyoruz: Sağlık Arası. Programımızda alanında uzmanlar ile sağlığımıza dair her şeyi konuşacağız.

🔹 İlk bölümümüzde kalp hastalarının oruç tutmasından Ramazan'da kalbimizi yormayan besinlere kadar birçok konuyu Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin ile görüştük.