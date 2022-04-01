Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?
Kalp hastası oruç tutabilir mi? Ramazan ayında kalp hastalarının nelere dikkat etmesi gerekir? Ramazan ayında kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp hastalarının oruç tutmaları sakıncalı mıdır? Kalp hastaları için her yönüyle ramazanı nasıl geçirilmeli? Bu gibi düşünceler, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte akıllarda soru işareti bırakıyor. Sizin sorularınıza cevap bulmak için yeni bir yolculuğa başlıyoruz: Sağlık Arası...
Giriş Tarihi: 01.04.2022
15:22
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
16:11
🔹Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan
mübarek Ramazan ayına ulaştık. On bir ayın sultanı hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırdığı gibi ruhumuzu da yeniler.
🔹Ramazan'daki bu yenilenmenin, bedenimiz için de
sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalarla mümkün. Ancak açlık süresinin on saatten fazla sürmesi, daha az uyunması, havaların ısınması gibi faktörler bu mübarek zaman dilimini sağlık açısından nasıl geçirmemiz gerektiği akıllarda soru işareti bırakıyor.
🔹 Sağlığa dair akıllardaki soru işaretine cevap bulmak için yeni bir yolculuğa başlıyoruz:
Programımızda alanında uzmanlar ile sağlığımıza dair her şeyi konuşacağız. Sağlık Arası.
🔹 İlk bölümümüzde kalp hastalarının oruç tutmasından Ramazan'da kalbimizi yormayan besinlere kadar birçok konuyu
Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin ile görüştük.
Keyifli okumalar ve izlemeler🙂
Burcu Sandıkçı:
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Ramazan'da kalp hastaları oruç tutabilir mi?
Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin:
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Kalp hastalarının çok büyük çoğunluğu oruç tutabilir. Ama ek risk faktörleri varsa mesela kalp hastasıdır, aynı zamanda şeker hastasıdır, belki kişinin şekeri ile ilgili tutabilirsin diyemem. O zaman için bir iç hastalıkları için görüş almam gerebilir.
➡ Ama şunu söyleyebilirim
kontrol altında olan bir kalp damar hastası, bir kalp yetmezliği hastası, tansiyon hastasının genellikle oruç tutmasında bir sakınca yoktur.
RAMAZAN VE ARALIKLI ORUÇ
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Bu intermittent fasting diye geçiyor. Hani bu aslında eskiden beri, antik diyet tarzlarından bir tanesi bunun günümüze uyarlanmış hali. 5-2 diye 16-8 diye değişir. Genellikle en sık uygulanan 16-8 diyetidir. Aralıklı açlık dediğimiz bir diyet tarzı var.
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16-8 diyetinde kriter şudur: 16 saat boyunca vücutta ağzınızdan kalorisi olabilecek katı bir yiyecek almazsınız. Bol su içerisiniz, kalan 8 saatte yemeğinizi yersiniz.
➡ Mesela şöyle olur: Kişi kahvaltıyı geciktirir. On on bir gibi kahvaltı yapar bir sonraki seans en geç ona sekiz yani akşam 6'dan 7'den sonra hiçbir şey yememelidir. Vücuda kalori girmemelidir.
Bu on altı saatlik açlık vücudu tansiyona karşı şekere karşı çok ciddi olarak korur. Biz orucu aslında sağlık için bir risk olarak görmüyoruz. https://www.instagram.com/p/CbztqlODVgs/
RAMAZAN AYINDA KALP-DAMAR HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
➡ Ama dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Kişi zaten
tansiyon, kalp-damar hastasıysa gün boyu aç ve susuz kalmış öncesinde çok iyi bir hazırlık yapmalı. Biz kalp damar hastalarımızın birçoğunda iki buçuk litre suyu bir kriter olarak görüyoruz.
➡ Şu anda zaten biraz daha erken, iftar biraz daha erkene geliyor. Yani çok geç saatte iftar açılmıyor. Hastalarımızın çoğu bu yüzden oruç tutabilir diyoruz
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Ama bu süre uzarsa hava da sıcak olursa sıvı kaybı artabilir sadece iftardan sonra sahura kadar içtiği su sürede yeterli gelmeyebilir.
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Ama dediğim gibi genellikle bu hastalık kontrol altındaysa oruç tutabilir diyoruz. Her hasta kalp doktorundan bu konuda kendisi için özel öneriler almalı.
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Burcu Sandıkçı:
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Kalp sağlığımız için Ramazan'da nasıl beslenmemiz gerekir?
Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin:
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Mide, her şeyi öğrenen bir organdır. Ramazan'da uzun süre aç kalmış bir bünye bir anda yemek girdiğinde mide aslında bunu bir anda sindirmekte zorlanacaktır. Oruç tuttu diyelim akşam yedi, yemeğe oturdu. Öncesinde ufak başlangıçlar yapılmalı.
➡ Yemek yeme süresi, olabildiğince
otuz ile kırk beş dakika arasında tutulmalıdır. Biz çok uzun süre yemek yenmesini istemiyoruz.