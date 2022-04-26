Probiyotiklerin insan sağlığı için önemi nedir? Reflü hastaları nelere dikkat etmeli?

Burcu Sandıkçı: Ramazanda iftardan sonra bir anda yemek yiyoruz. Reflü, gastrit gibi hastalıkları olanlar nelere dikkat etmesi gerekir?

Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu :

🔹 Ramazan ayında beslenme düzenini iyi ayarlamamız gerekir. Ramazan ayı bir detoks sürecidir. Vücut kendini yenilemeye başlıyor. Bir tamir, onarım süreci başlıyor. Buna da bizim yardımcı olabilmemiz için dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak bu iki öğün olduğu için bir anda yüklenilmemesi olmazsa olmazımızdır. Hem sahurda hem de iftarda belli miktarda yemek ve ondan sonra ihtiyaç hâsıl oldukça veya arzu ettikçe bu iki ana öğünümüz arasında ufak ufak serpiştirmeler yapmamız lazım.

🔹 İftardan başlamak istiyorum. Bir çorbayla başlamak, ondan sonra mümkün olduğunca sebze yemekleri ya da et türü bir şey yenilecekse kızartma olmadan haşlama, ızgara gibi tencerede pişmiş gıdalarla gitmek çok uygun olacaktır.