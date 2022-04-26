Probiyotiklerin insan sağlığı için önemi nedir? Reflü hastaları nelere dikkat etmeli?
Reflü hastalığı nedir? Reflü hastaları Ramazan'da nelere dikkat etmesi gerekir? Gastrit için ne iyi gelir? Probiyotik nedir? Prebiyotik hangi gıdalarda bulunur? Bunun gibi pek çok önemli sorunun cevabını Sağlık Arası programımızın bu bölümünde aradık.
Giriş Tarihi: 26.04.2022
16:55
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
17:28
Sağlığa dair akıllardaki pek çok soru işaretine cevap bulduğumuz Sağlık Arası programımızın yeni konuğu Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu.
Reflü, gastrit hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği, probiyotikler ve prebiyotiklerin ne olduğunu Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu ile konuştuk.
Gastrit Burcu Sandıkçı: ve reflü toplumumuzda sık görülen mide rahatsızlıklarındandır. Peki, bunlar nedir ve nasıl meydana gelir?
Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu :
🔹 Ramazan ayında hem gastrit hem de refluden muzdarip olan maalesef hastalarımız var. Şimdi bu tabirler birbirine yakın gibi gözükse de aslında birbirinden farklı.
🔹
Gastrit dediğimiz hadise, mukoza dediğimiz midenin iç çeperinde tahriş olmasıyla beraber bir kısım mide problemlerinin olmasıdır.
🔹
Reflü hastalığı, mide içindeki asitliğin o koruyucu mekanizmaları aşıp ağıza doğru asitliğin gelmesi özellikle yemek borusunu etkilemesi, ağız, dişler, çeşitli vücuttaki sıkıntılara neden olabilecek hadiselere sebep olmasıdır. Nefes darlığından tutunuz dişlerde erozyonlara kadar, ağız kokusundan tutunuz yemek borusunda ciddi yangınlara kadar çok farklı istenmeyen olaylara sebep olabiliyor reflü.
Ramazanda iftardan sonra bir anda yemek yiyoruz. Reflü, gastrit gibi hastalıkları olanlar nelere dikkat etmesi gerekir? Burcu Sandıkçı:
Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu :
🔹
Ramazan ayında beslenme düzenini iyi ayarlamamız gerekir. Ramazan ayı bir detoks sürecidir. Vücut kendini yenilemeye başlıyor. Bir tamir, onarım süreci başlıyor. Buna da bizim yardımcı olabilmemiz için dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak bu iki öğün olduğu için bir anda yüklenilmemesi olmazsa olmazımızdır. Hem sahurda hem de iftarda belli miktarda yemek ve ondan sonra ihtiyaç hâsıl oldukça veya arzu ettikçe bu iki ana öğünümüz arasında ufak ufak serpiştirmeler yapmamız lazım.
🔹 İftardan başlamak istiyorum.
Bir çorbayla başlamak, ondan sonra mümkün olduğunca sebze yemekleri ya da et türü bir şey yenilecekse kızartma olmadan haşlama, ızgara gibi tencerede pişmiş gıdalarla gitmek çok uygun olacaktır.
🔹
Ramazan ayında beslenme düzenini iyi ayarlamamız gerekir. Ramazan ayı bir detoks sürecidir. Vücut kendini yenilemeye başlıyor. Bir tamir, onarım süreci başlıyor. Buna da bizim yardımcı olabilmemiz için dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak bu iki öğün olduğu için bir anda yüklenilmemesi olmazsa olmazımızdır. Hem sahurda hem de iftarda belli miktarda yemek ve ondan sonra ihtiyaç hâsıl oldukça veya arzu ettikçe bu iki ana öğünümüz arasında ufak ufak serpiştirmeler yapmamız lazım.
🔹 İftardan başlamak istiyorum.
Bir çorbayla başlamak, ondan sonra mümkün olduğunca sebze yemekleri ya da et türü bir şey yenilecekse kızartma olmadan haşlama, ızgara gibi tencerede pişmiş gıdalarla gitmek çok uygun olacaktır.
🔹
Mide şikayetlerinden korunmak için asitli gıdalardan mutlaka uzak durmak lazım. Maalesef meşrubat türevi asitli gıdalar mideyi yoruyor. Ondan sonra kızartmalar, yağlı yemekler, tütsülenmiş gıdalar bir kısım salamura yiyecekler ya da turşu tarzı yiyecekler yine mide asidinin artmasına sindirim sisteminde maalesef hazımsızlıklara neden olacak gıdalar gibi duruyor.
🔹 Özellikle süt ve süt ürünleri derken
mide ve bağırsak sistemimizde bize dost olan canlılar var. Biz buna mikrobiyota diyoruz.