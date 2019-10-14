Osmanlı hekiminden hastalıklar ve tedavi yöntemleri

İLACI:

Gülâbla veya sirke ile ezilmiş ak sandal başa sürülürse faydalı olur.

Köpürtgen (sabunotu) dedikleri ot hararetli olan baş ağrısına çok faydalıdır. Yaş iken dövüp suyu sıkılır ve başa sürülür, hemen başın hararetini alır. Eğer birisini sıtma tutsa ve çok harareti olsa, hararetinin yükseldiği zamanda göğsüne ve midesi üstüne bu otun suyunu elle sıkıp sürülürse hastanın harareti gider, bedeni üşür.

Güçlü sıtmalarda ve baş ağrısında, biiznillahi-te'âlâ, baş ağrısını çekip gidermekte bu otun kerameti vardır. Hemen etkisini gösterir. Değme ilaçlarda bu etki böyle tez kendini göstermez.

Gülâb: Gül suyu