Osmanlı geleneği Zimem defteri nedir? Zimem defteri hakkında bilgi
Osmanlı geleneği Zimem defteri nedir? Zimem defteri hakkında bilgi
Osmanlı'da Ramazan ayında zenginler, hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder; borcu olanın borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Sizler için kültürüyle dünyada parmakla gösterilen Osmanlı medeniyetinin, en güzel dayanışma ve yardımlaşma örneklerinden biri olan Zimem defteri hakkındaki bilgileri derledik.
"İçimizi dışımızdan daha çok süsleyelim.
Zira dışımız halkın, içimiz Hakk'ın baktığı yerdir."
Giriş Tarihi: 14.05.2019
13:35
Güncelleme Tarihi: 10.08.2019
13:57