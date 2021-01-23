Öğün sınırlarını aşan bir lezzet: Peynir ve çeşitleri
Binlerce yıldır sofralarımızı süsleyen peynir, kahvaltıların vazgeçilmeziyse de günün her vakti bize eşlik eden bir lezzet olarak öğün sınırlarını aşıyor. Anadolu, coğrafi konumu sebebiyle asırlarca peynirin merkezi olmuş ve ülkemiz onlarca çeşidiyle adeta bir peynir cenneti haline gelmiştir. Türk mutfağındaki en önemli besin kaynakları arasında yer alan peynir çeşitlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 23.01.2021
18:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
18:40
📌Peynirin kökeni oldukça eskiye dayanır. Peynir üretimine dair elde mevcut en eski arkeolojik bulgular M.Ö. 5000 yıllarına aittir ve günümüz Polonya'sında ortaya çıkarılmıştır.
📌Peynirin çıkış noktalarının Orta Asya, Orta Doğu ya da Avrupa olarak tahmin edilmektedir. Yaygınlaşmasının Roma İmparatorluğu zamanlarında olduğu düşünülmektedir.
📌Peynir üretimi ile ilgili ilk yazılı kaynak M,Ö. 2000'li yıllara, Mısır'daki mezar yazıtlarına dayanmaktadır. Antik zamanlarda yapılan peynirin ekşi ve tuzlu olduğu ve günümüz feta ve beyaz peynire benzediği tahmin edilmektedir.
📌İlk peynirin Orta Doğu insanları ve Orta Asya göçebe Türkleri tarafından yapıldığı düşünülmektedir.
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PEYNİRİN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ
📌Peynir, kelimesi Türkçeye Farsça sütten yapılmış manasına gelen "panīr" kelimesinden geçmiştir.
📌İlk kez Memluk Türkçesinde "benir, penir, beynir" şekillerinde görülür.
➡Yazılı olarak en eski Öztürkçe karşılığı ise Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılan Divânu Lügati't-Türk'te "udma ve udhıtma" şeklinde geçmektedir. Udhıtmak Uygur Türkçesinde uyutmak anlamındadır ve Udhıtma udhıttı, "sütü uyutmak", "uyumuş süt" ve "peynir" anlamında kullanılmıştır.
📌Çok eski tarihlere uzanan peynirin kültürümüzde sarsılmaz bir yeri vardır. Ülkeler gelişim düzeylerine ve kaynaklarına göre peynir çeşitleri üretmiştir. Ülkemiz de peynir çeşidi olarak çok zengindir. Peki, bu peynir çeşitleri nelerdir?
📌Ezine, Edirne ve Trakya'ya özgü, tam yağlı ve doğal bir peynirdir. Ezine, benzer özellikler gösterdiği Edirne peyniri ile birlikte Türkiye'de tüketilen en popüler beyaz peynir çeşitlerinden birini oluşturmaktadır. Peynir ismini Çanakkale'ye bağlı Ezine ilçesinden almıştır.
📌Üreticiler, Edirne peynirinin asıl özelliğini, yenildiğinde yeniden yeme hissi uyandırması olarak açıklar.
📌Konya küflü peyniri, genellikle Karapınar, Ereğli, Cihanbeyli gibi koyunculuğun yoğun olduğu yerlerde üretilir.
📌Küflü peynir, özellikle kırsal alanda yağı alınmış koyun sütünden üretilir. Yağının alınması, doğal küflenmeye yol açtığı için aflatoksin oluşmasına engel olur. Çok vurgulu, aromatik tadların geliştiği, dağılabilir yapıda bir tulum peyniridir.
Anadolu mutfağından 10 ekmek çeşidi
📌İzmir tulum peyniri, İzmir'e özgü bir tür tulum peyniridir. İzmir'in yanı sıra Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Muğla'da da üretilmektedir.
📌Deri tulumda kuru ve teneke tulumda salamuralı olmak üzere iki farklı türü mevcuttur.
📌Gerçekte koyun sütünden yapılır, ancak inek ve keçi sütleri ile karıştırılarak da üretilir. Geleneksel tulum peynirlerinde peynir, tulumun kılsız tarafında olgunlaştırılırken, İzmir tulumu tıraşlanmış kıllı tarafta olgunlaştırılır. Geleneksel tulum peynirleri tek bir kitle iken İzmir tulumu kalıplar halindedir.