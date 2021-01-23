Öğün sınırlarını aşan bir lezzet: Peynir ve çeşitleri

📌Peynir, kelimesi Türkçeye Farsça sütten yapılmış manasına gelen "panīr" kelimesinden geçmiştir.

📌İlk kez Memluk Türkçesinde "benir, penir, beynir" şekillerinde görülür.

➡Yazılı olarak en eski Öztürkçe karşılığı ise Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılan Divânu Lügati't-Türk'te "udma ve udhıtma" şeklinde geçmektedir. Udhıtmak Uygur Türkçesinde uyutmak anlamındadır ve Udhıtma udhıttı, "sütü uyutmak", "uyumuş süt" ve "peynir" anlamında kullanılmıştır.

📌Çok eski tarihlere uzanan peynirin kültürümüzde sarsılmaz bir yeri vardır. Ülkeler gelişim düzeylerine ve kaynaklarına göre peynir çeşitleri üretmiştir. Ülkemiz de peynir çeşidi olarak çok zengindir. Peki, bu peynir çeşitleri nelerdir?