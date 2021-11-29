Nu Varyantı Belirtileri Neler? Süper Varyant Omicron nedir?
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" varyantı ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülmeye başlamıştı. Yeni varyant ile ilgili olarak Türkiye, çok hızlı bir şekilde tedbir alan ülkelerden biri oldu. Geçtiğimiz haftalarda Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve gibi ülkelere seyahat yasağı getirildi. Peki Süper varyant (Omicron) nedir? Neden endişe oluşturdu? Omikron varyantı belirtileri neler? Nu Varyantı Belirtileri Neler? Süper Varyant Omicron nedir?
Giriş Tarihi: 29.11.2021
16:35
Süper Varyant Omicron nedir?
Seyahat kısıtlamaları getirilen Afrika ülkeleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabye bulunuyor.
◾ Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının bazı Afrika ülkelerinde görülmesi sonrası dünya Afrika ülkelerine kapılarını kapatmaya başladı.
İlk vakalar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da kayda girdi.
◾ 25 Kasım'da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da tespit edilen yeni varyant sonrası
b irçok ülke tedbir aldı.
◾ Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "
Omikron" olarak isimlendirilen olarak nitelendiriliyor ve B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. https://www.instagram.com/p/CWx2n6JDKSw/
Omicron varyantı tedbirleri
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cın Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından, İngiltere hükümeti Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi kırmızı listeye ekledi.
◾Avrupa Birliği (AB) de
26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıkladı.
◾ AB kararı sonrası ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya, Hollanda, Filipinler, İtalya, Malta, Pakistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, bu 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlamaları getirdi.
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Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurdu.
Omicron varyantına karşı aşılar etkili mi?
◾ Süper Varyant Omicron varyantı hakkında uzmanlar bilgi veremiyor; fakat tespit edilen mutasyonların
bulaşıcılık potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor.
◾ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla
daha şiddetli hastalığa neden olduğuna ilişkin net kanıt olmadığını açıkladı.
◾ Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı
mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Omicron varyantı belirtileri neler?
◾ Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron (Nu) varyantının belirtileri hakkında Güney Afrika Doktorlar Birliği başkanı Dr. Angelique Coetzee yaptığı açıklamada; semptomların olağandışı fakat hafif geçtiğini belirtti.
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Omicron varyantına yakalanan hastalarda, aşırı yorgunluk ve halsizlik olabiliyor. Hastalar koku ve tat alma hissini kaybetmiyor.
◾ Dr. Coetzee ayrıca, "Omicron varyantı hastalarında bir ya da iki gün kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar oluyor. Hafif bir öksürük olabiliyor" dedi.
Nu Varyantı Belirtileri nerelerde görüldü?
◾ DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100'den az vakanın rapor edildiği ifade edildi.
◾ Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturya ve Avusturalya'da tespit edildi.