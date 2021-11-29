Nu Varyantı Belirtileri Neler? Süper Varyant Omicron nedir?

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" varyantı ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülmeye başlamıştı. Yeni varyant ile ilgili olarak Türkiye, çok hızlı bir şekilde tedbir alan ülkelerden biri oldu. Geçtiğimiz haftalarda Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve gibi ülkelere seyahat yasağı getirildi. Peki Süper varyant (Omicron) nedir? Neden endişe oluşturdu? Omikron varyantı belirtileri neler? Nu Varyantı Belirtileri Neler? Süper Varyant Omicron nedir?