'Ne haber' Erzurum, Bayburt, Edirne ve Karaman'da

Edirne Valiliğinin himayelerinde düzenlenecek olan "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yıl 4'üncüsü 11 Haziran tarihlerinde başlayacak.

📌 Son yıllarda Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirleri sıralamasında yer alan Edirne, bu unvanı korumak ve daha ileriye taşımak için geliştirdiği projeler ile turizm zenginliklerine halkalar ekliyor.

📌 Tarih, kültür ve gastronomi turizmindeki kazanımlarına ilave olarak agro turizmde de yer bulmaya çalışan Edirne'de 11 Haziran'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yılda 4'üncüsü düzenlenecek.

📸 İHA