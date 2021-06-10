'Ne haber' Erzurum, Bayburt, Edirne ve Karaman'da
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; Erzurum'un simgelerinden Çifte Minareli Medrese'ye; gezilmesi gereken en iyi müzelerden biri olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne; Edirne'deki lavanta tarlalarına ve Hitit dönemine ait 5 bin yıllık anıt mezara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 10.06.2021
15:42
Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
16:02
ERZURUM: Çifte Minareli Medrese 'Vakıf Eserleri Müzesi' olarak misafirlerini ağırlayacak
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese, 'Vakıf Eserleri Müzesi' olarak misafirlerini ağırlayacak.
📌Eşsiz mimarisi ve estetik motifleriyle
Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülmesiyle tarihi eserlerin sergileneceği önemli bir yer olacak. Erzurum'un simgelerinden Selçuklu döneminden kalma Çifte Minareli Medrese,
📌 Kentin sembolü haline gelen, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çeken medrese bünyesindeki müzede koruma altına alınmak üzere kent genelindeki tarihi eserlerle ilgili
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir süre önce çalışma başlattı.
Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki seçkin eserlerinden olan Çifte Minareli Medrese, Türkiye'nin farklı illerinden gelen turistlerin yanı sıra yurt dışından kente gelen yabancı turistlerin de uğrak noktası.
📌 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da (KUDAKA) destekleriyle protokol imzalanan çalışma kapsamında, özellikle camilerde 2 binin üzerinde tarihi eser tespit edildi.
📌 Bunlardan yaklaşık 500 civarında eserin gün yüzüne çıkması için çalışma yapan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, oluşturdukları iki atölyede hummalı bir çalışma yürütüyor.
📸 AA
BAYBURT: Dünyada gezilmesi gereken 7 müze arasında
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Avrupa medyası tarafından 2021 yılında Dünya'da gezilmesi gereken Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 7 müze arasında gösterildi.
📌2021 yılında Avrupa Müze Forumu (EMF/EMYA) tarafından Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa'nın ve İtalya'nın en çok okunan gazetesi Corriere Della Sera tarafından,
Dünya'da gezilmesi tavsiye edilen 7 müzeden biri olarak gösterildi.
📌Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Bayburt'un Beşpınar köyünde 15 bin metrekare alan üzerinde 26 farklı mekandan oluşuyor.
📌Yaşanmışlıktan hareket edilerek kurulan müze için
köylerden toplanan 5 bin ton moloz taş kullanıldı.
📌 Dünya kültür mirası "Sılletto" ödülü Avrupa Müze Forumu tarafından verilen 6 ana kategori ödüllerden birisi ve bu ödül ilk kez Türkiye'de Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verildi.
📸 İHA
KARAMAN: Hitit dönemine ait 5 bin yıllık anıt mezar
📌 Hititler dönemine ait olan kayaya oyulmuş anıt mezar, yaklaşık 4 bin 500-5 bin yıllık bir geçmişe sahip...
Türkiye'de başka bir benzeri olmadığı söylenen 5 bin yıllık kayaya oyulmuş anıt mezar turistlerin de ilgisini çekiyor.
📌 Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan Hitit dönemine ait 5 bin yıllık kayaya oyulmuş anıt mezar, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.
📌 Halk arasında
olarak bilinen anıt mezar, pandemi nedeniyle uzun süredir ziyarete kapalı kaldı. İkizini Kaya Mezarlığı
📸 İHA
EDİRNE: “Lavanta Tarla Günleri” başlıyor
Edirne Valiliğinin himayelerinde düzenlenecek olan bu yıl 4'üncüsü 11 Haziran tarihlerinde başlayacak. "Lavanta Tarla Günleri'nin"
📌 Son yıllarda
sıralamasında yer alan Edirne, bu unvanı korumak ve daha ileriye taşımak için geliştirdiği projeler ile turizm zenginliklerine halkalar ekliyor. Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirleri
📌 Tarih, kültür ve gastronomi turizmindeki kazanımlarına ilave olarak agro turizmde de yer bulmaya çalışan Edirne'de
1 1 Haziran'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yılda 4'üncüsü düzenlenecek.
📸 İHA