'Ne haber?' bugün İzmir, Konya, Ankara ve Bitlis'te!

Bembeyaz kumları, turkuaz renkli, sakin ve berrak denizi, maviyle yeşilin buluştuğu irili ufaklı koyları ile bölge, "Ege'nin Maldivleri" olarak da anılıyor.

İzmir'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki turizmciler alınan kararla bölgenin yabancı turistler için de cazibe merkezi olacağını düşünüyor.

📍Garip Adası nerede?

Garip Adası İzmir'in Dikili ilçesi Bademli koyu açıklarında Kalemli Adası ile birlikte yan yana yer alır. Ada, turistik bir destinasyon olup üzerinde yerleşim yoktur. Çok fazla bilinmemesinin nedeni ana yola olan uzaklığıdır. Adaya ulaşım yaz aylarında deniz motorları ile sağlanır.