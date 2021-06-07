'Ne haber' Bilecik, Mersin, Giresun ve Van'da

📌 Kıyısındaki sazlık alanlarında her yıl koloniler halinde görüntülenen başta flamingo olmak üzere dikkuyruk, kılıç gaga, cılıbıt, angıt ve suna gibi kuşlar, yaşam alanlarının çoraklaşması nedeniyle gölü terk etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, tüm dünyada olduğu gibi bölgede de ciddi bir iklim değişikliğinin yaşandığını söyledi.

Küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklığın da canlıların hayatında önemli değişikliklere yol açtığını ifade eden Alaeddinoğlu, "Keşke geçmişte olduğu gibi yağışlara bağlı dönemler olsaydı ama şimdi öyle bir durum yok. Bu kez kuraklık hakikaten hayatımıza giriyor. Bu, artık bir salınım değil hayatımızın bir parçası haline dönüşüyor. Bu durum belli bölgeler için, yani su kaynağına ulaşılamayan yerler için risk. Kuraklık, kapalı havzalar için çok daha büyük bir risk." dedi.