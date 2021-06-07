'Ne haber' Bilecik, Mersin, Giresun ve Van'da
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; Bizans tekfuru iken Müslüman olan Abdullah Mihal Gazi'nin Türbesi'ne; annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun "Nisan"ın doğal yaşamına; Giresun'un seyir terası konumundaki Giresun Kalesi'ne, Van'da "kuş cenneti" olarak adlandırılan fakat kuruması nedeniyle kuşların göç ettiği Akgöl'e doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 07.06.2021
16:49
Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
16:59
BİLECİK: Bizans tekfuru iken Müslüman olan Mihal Gazi'nin Türbesi
Osmanlı'ya karşı savaşırken esir düşen Mihalgazi, Osman Bey tarafından yiğitliği nedeniyle affedilmiş, Müslüman olarak bütün savaşlara iştirak etmişti. Onun soyundan gelenler, akıncılık faaliyetlerini devam ettirmişlerdi…
📌1313 yılında
Müslüman olan Köse Mihal, Abdullah Mihal ismini aldı ve Osmanlı adına savaşlara katılmaya başladı.
📌 Osman Gazi'nin katıldığı bütün savaşlarda yanında yer alan Mihalgazi,
Sakarya civarında gerçekleştirilen akınlarda da Osmanlı ordusuna rehberlik etmişti.
Osmanlı'nın teşkilatlanmasında ve yeni fetihlerin kapılarını açmada büyük hizmetler veren Mihalgazi, Osman Gazi'nin en yakın arkadaşlarından biri oldu.
Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Bizans tekfuru iken Müslüman olan Abdullah Mihal Gazi'nin Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harman köyündeki türbesinde bulunan sandukalar ve giriş kapısı yenilendi.
📌 Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Mihal Gazi'nin türbesinde çevre düzenlemesi ile ışıklandırmanın ardından bakım ve onarım yapılarak çalışmalar tamamlandı. Türbenin bahçesi genişletildi.
📌
ait sandukalar ve türbenin giriş kapısı özel mobilyalarla süslendi. Mihal Gazi ile eşine
📌Sandukalar
yapıldı. Tamamen çivisiz olarak gönyeburun tekniği kullanıldı. birinci sınıf çam ağacıyla
Osmanlı'nın kuruluş devrinde esirlikten akıncılığa: Mihalgazi
MERSİN: Yavru maymun "Nisan" doğal ortamına alışıyor
📌 Mersin'deki
doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu " Tarsus Doğa Parkı'nda ", veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor. Nisan
📌 Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip doğa parkının üyelerinden babun maymunu "Nazo"nun dünyaya getirdiği yavru, doğumun ardından annesi tarafından istenmeyince koruma altına alındı. 👏
📌 "Nisan" adı verilen yavrunun bakımı için özel yaşam alanı oluşturuldu. Kuvöze alınan ve biberonla beslenen "Nisan", 8 haftalık oldu.
Veterinerler artık "Nisan"ı hayvanat bahçesinin yeşil alanlarına da çıkararak doğal ortamına alışması için çaba gösteriyor.
📌 "
Nisan" doğa park içerisinde, gününü birlikte geçirdiği oyuncağını da yanından ayırmıyor.
😥 Dönem dönem annesi kabullenebilir mi diye denemeler yapılmış ancak annesi kabullenmemiş, dolayısıyla artık tamamen onlarla yaşıyor.
Doğa parkında yetişen keçinin sütü sağılıp biberon yardımıyla besleniyor. Bir bebeğe nasıl bakılıyorsa, ona da aynı değeri verdiklerini belirtiyorlar. Sağlık durumu ve beslenmesi gayet iyi. Şu an meyve ve sebze de veriliyor. Yavaş yavaş doğasına geçişi yapılıyor.
GİRESUN: Giresun Kalesi yaz mevsimi için hazır
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Giresun'un seyir terası konumundaki Giresun Kalesi, yapılan bakım ve temizlik çalışmalarının ardından yaz mevsimi için hazır hale getirildi.
📌 Giresun'un önemli mesire alanları arasında yer alan
yerli ve yabancı turistleri ağırlaması için yaz sezonuna hazırlandı. Giresun Kalesi,
📌 Giresun Belediyesi tarafından ziyaretçilerin uğrak noktası olması için
çalışmalarla Giresun Kalesi'nin çehresi değiştirildi. 👏 aydınlatma sistemi, güvenlik kameraları konulması, Giresun yazılı tabela yerleştirme, korkuluk çalışması, seyir terası yenileme, yürüyüş yolu yapımı, bordür taşları boyama ve yön tabelaları takılması gibi
VAN: Akgöl'ün kuruması kuşları göçe zorladı
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Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan ve "kuş cenneti" olarak adlandırılan Akgöl'ün kuruması nedeniyle bölgede barınan kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı.
📌 İlçeye 30 kilometre mesafede yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle
9 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, bu yıl etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Tuz Gölü'nü andıran
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her yıl onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan göl, küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşma nedeniyle kurudu. Göç mevsiminin başlamasıyla
📌 Kıyısındaki sazlık alanlarında her yıl koloniler halinde görüntülenen başta
flamingo olmak üzere gibi kuşlar, yaşam alanlarının çoraklaşması nedeniyle gölü terk etti. dikkuyruk, kılıç gaga, cılıbıt, angıt ve suna
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, tüm dünyada olduğu gibi bölgede de ciddi bir iklim değişikliğinin yaşandığını söyledi.
Küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklığın da canlıların hayatında önemli değişikliklere yol açtığını ifade eden Alaeddinoğlu, "Keşke geçmişte olduğu gibi yağışlara bağlı dönemler olsaydı ama şimdi öyle bir durum yok. Bu kez kuraklık hakikaten hayatımıza giriyor. Bu, artık bir salınım değil hayatımızın bir parçası haline dönüşüyor. Bu durum belli bölgeler için, yani su kaynağına ulaşılamayan yerler için risk. Kuraklık, kapalı havzalar için çok daha büyük bir risk." dedi.