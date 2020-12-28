Müslüman alimlerin çalışmalarında psikolojik boyutlarıyla "irade"

İstemek, dilemek anlamına gelen irade, terim olarak "nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona yönelmesi" olarak tanımlanabilir.

İslam âlimi Fahreddin er-Râzî, bu konuda filozofların açıklamalarından genel bir tanım çıkarmış ve iradeyi şöyle açıklamıştır: Bir fiilin yapılmasında tamamen veya büyük ölçüde fayda bulunduğuna dair bizde bir kanaat uyandığında içimizde onu elde etme yönünde bir eğilim.

📌 Râgıb el-İsfahânî ise iradeyi arzu, ihtiyaç ve ümitten meydana gelen bir güç olarak açıklar.