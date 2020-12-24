Jules Payot'un İrade Terbiyesi kitabından 30 alıntı

Jules Payot'un kaleme aldığı İrade Terbiyesi, ilk yayımlandığı tarihten itibaren pek çok dile çevrilmiş ve tembellik, isteksizlik gibi huylardan kurtulmak isteyenlerin başucu kitabı olmuştur. Payot, eğitim sürecimiz boyunca pek çok şeyin bize öğretildiğinin ancak davranış biçimleri konusuna kimsenin eğilmediğinin altını çizer. Cemil Meriç, "kaderimi tayin eden bir kitap" olarak İrade Terbiyesi'ni önermiş, disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendiğini söylemiştir. Ali Fuat Başgil ise bu kitabı 18-20 yaşlarındayken okumadığı için duyduğu derin pişmanlığı dile getirmiştir.