Modern dünyanın yalnızlığı: Hikikomori
Evden çıkmadan uzun süre toplumdan izole yaşıyorlar, okul veya işe gitmiyorlar. 6 aydan 7 yıla kadar uzun sürelerde sadece telefon, bilgisayar oyunları, kitap gibi araçlarla vakit geçiriyorlar. Bu hastalığın adı Hikikomori... Japonya'da ortaya çıkan bu rahatsızlık, özellikle gençleri etkiliyor. Rekabetçi eğitim sistemi ve yüksek beklentiler altında ezilen gençler, mücadeleye girme yerine tek başına kalmayı tercih ediyor. Günümüzde yaklaşık 4 milyon insanın yakalandığı tahmin edilen bu rahatsızlığa yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 14.10.2022
15:28
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
19:42
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"Elini ayağını çekmek" anlamına gelen Hikikomori, bireylerin toplumsal yaşamdan çekilmesi ve kendilerini aşırı derece izole etmeleri olarak bilinir.
🔸 Kavram, ilk kez Japon Psikiyatr Tamaki Saito tarafından
1998 yılında ortaya atılır.
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Hastalık ve sosyal fobinin dışında kabul edilen Hikikomori, altı aydan uzun bir süre okula ya da işe gitmeyen, ailesi dışında herhangi bir kişiyle temas kurmayan insanları tanımlanır.
🔸 İş ve okul hayatından uzak duran, zamanının çoğunu yatakta geçiren bu kişiler, genelde ebeveynlerinin yardımı ile geçinir.
▪ Hikikomori rahatsızlığında olan kişi, internet, bilgisayar oyunları, tv gibi aktivitelerle vakit geçiriyor.
https://www.instagram.com/p/CjsYBPho23S/
🔸 Başarılı bir kariyer ve okul hayatı için ölçüsüzce mücadeleye giren bireyler, zamanla
günlük hayatın tüm gerekliliklerini reddeder. Egemen baskılardan kaçma yoluna giden bireyler, kendilerini tek bir oda ve bilgisayar ekranı ile izole eder.
▪ Topluma güveni kalmayan ve beklentilerin ağırlığında ezilen bireyler, tek başına yaşayacakları kapalı bir dünyaya giriyor.
🔸 Bu kişiler, en az 6 ay hiçbir sosyal etkinlikte bulunmaz. Öyle ki bu süre 7 yıla kadar uzayabilir.
Hatta 30 yılı aşkın süre evinden çıkmayan Hikikimoriler dahi vardır.
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Daha önceleri depresyon, kişilik bozukluğu veya bir tür şizofreni sanılan Hikikomori, zamanla ayrı bir hastalık kategorisi olarak ele alınır. https://www.instagram.com/p/CjkfTRes_ZM/
Peki, insanlar hikikomoriye nasıl yakalanır?
Uzmanlara göre
okul, sınavlar, aile ve kariyer beklentileri kişileri toplumdan çekilmeye itiyor. Japon gençler okullarda maruz kaldıkları zorbalık, rekabetçi eğitim sistemi veya sınavlarda başarısız olmanın getirdiği utanç duygusuyla da bu rahatsızlığa yakalanabiliyor.
🔸 Japonya'da bu rahatsızlığa yakalanan kişiler, genellikle orta sınıf ailelere mensup bireylerden oluşur. Daha dar gelirli ailelerde çocuklar, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladıkları için
"sosyal çekilme lüksüne" sahip değiller.
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Bireylerin bilgisayar veya telefonla geçirdikleri zamanın uzaması, çevreleriyle kurdukları iletişimin aynı oranda azalması günümüz alışkanlıkları göz önüne alındığında Hikikomori tarzı hastalıklar dünyanın diğer ülkeleri için de uzak değil.