Modern dünyanın yalnızlığı: Hikikomori

🔸 Başarılı bir kariyer ve okul hayatı için ölçüsüzce mücadeleye giren bireyler, zamanla günlük hayatın tüm gerekliliklerini reddeder. Egemen baskılardan kaçma yoluna giden bireyler, kendilerini tek bir oda ve bilgisayar ekranı ile izole eder.

▪ Topluma güveni kalmayan ve beklentilerin ağırlığında ezilen bireyler, tek başına yaşayacakları kapalı bir dünyaya giriyor.

🔸 Bu kişiler, en az 6 ay hiçbir sosyal etkinlikte bulunmaz. Öyle ki bu süre 7 yıla kadar uzayabilir. Hatta 30 yılı aşkın süre evinden çıkmayan Hikikimoriler dahi vardır.

🔸Daha önceleri depresyon, kişilik bozukluğu veya bir tür şizofreni sanılan Hikikomori, zamanla ayrı bir hastalık kategorisi olarak ele alınır.