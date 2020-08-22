Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler, içecekler.. Mide bulantısına kesin çözüm!
Yenilen, içilen besinlerden kaynaklanmakla beraber herhangi bir hastalığın belirtisi de olabilecek mide bulantısı, sık görülen rahatsızlıklardan. Gündelik yaşamı olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle mide bulantısına çözüm yolları en çok araştırılan konular arasında. Peki, mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına kesin çözüm nelerdir? İşte mide bulantısına iyi gelen yiyecek ve içecekler…
Giriş Tarihi: 22.08.2020
17:42
Mide bulantısı, kusma isteği oluşturan ve genellikle kusmayla sonuçlanan rahatsız edici bir durumdur. Mide bulantısı
bir hastalık değildir, spesifik olmayan bir semptomdur. Mide bulantısının yaygın nedenleri arasında kullanılan ilaçların yan etkileri, gıda zehirlenmesi, hareket hastalığı, gebelik, apandisit, pankreatit ve aşırı alkol kullanımı bulunur. Bazen yoğun veya hoş olmayan kokular mide bulantısına neden olur.
MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?
Mide bulantısı nedeni çok farklı durumdan dolayı olmuş olabilir. Günlük yaşantımızda başımıza gelen mide bulantısı nedeni genel olarak
yediğimiz bir şeye ya da üşütme nedeni olarak görülür. Bir de bulantının midede olmasından dolayı mide hastalıkları akla gelir. Mide bulantısı sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz: Hamilelik Araçta meydana gelen bulanma Stres Sigara ve alkol kullanımı Tansiyon ve şeker hastalığı Beyin tümörü Vertigo Kemoterapi ilaçları Mide hastalıkları Mide-bağırsak enfeksiyonları Migren Gıda zehirlenmeleri Gastrit Akut gastrit Soğuk algınlığı
Hamilelik, araba tutması, sevmediğimiz kokular, sinir stres gibi durumlar halk arasında en çok bilinen mide bulantısı sebepleridir. Bunlar normal olarak karşılanır ve belirli süre sonra geçmektedir.
SABAHLARI MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?
Sabahları mide bulantısı daha yaygın görülür. Her sabah mide bulantısı neden olur? Sorusunun yanıtlarına bakacak olursak; kahvaltı yapmadan önce meydana gelen mide bulantısı gece yenilen ya da içilen bir şeyden dolayı kendini gösterebilir. Ya da uzun süren bir açlık durumu varsa bundan dolayı da mide bulantısı olabilmekte. Açlıktan dolayı mide bulantılarında titreme, üşüme ve halsizlik durumu görülür. Genelde kahvaltıdan sonra bulantılar gider. Sabahları meydana gelen mide bulantıları için çok tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum yoktur.
MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?
Mide bulantısı sorunu genelde evde uygulanan bazı bitkisel ve doğal yöntemlerle çözülebilmektedir. Eğer uzun süren ve geçmeyen bulantı şikâyetler varsa evde çözüm aramak yerine doktora gitmenizde fayda vardır. Mide bulantı için uygulayabileceğiniz yöntemleri sıralayalım…
Mide bulantısının nedenleri herhangi bir hastalığa bağlı ise o hastalık için etkili olacak ilaçlar kullanılmalıdır. Eğer bulantı ve kusma varsa günümüzde bu durumlar için birçok ilaç mevcuttur. Doktor tavsiyesi ile mide bulantısı ilacı kullanılabilir. Ayrıca kimyasal tedavi öncesi ve sonrası mide bulantısı ve kusma için ilaçlar kullanılması tavsiye edilmektedir.