Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler, içecekler.. Mide bulantısına kesin çözüm!

Mide bulantısı nedeni çok farklı durumdan dolayı olmuş olabilir. Günlük yaşantımızda başımıza gelen mide bulantısı nedeni genel olarak yediğimiz bir şeye ya da üşütme nedeni olarak görülür. Bir de bulantının midede olmasından dolayı mide hastalıkları akla gelir. Mide bulantısı sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Hamilelik

Araçta meydana gelen bulanma

Stres

Sigara ve alkol kullanımı

Tansiyon ve şeker hastalığı

Beyin tümörü

Vertigo

Kemoterapi ilaçları

Mide hastalıkları

Mide-bağırsak enfeksiyonları

Migren

Gıda zehirlenmeleri

Gastrit

Akut gastrit

Soğuk algınlığı

Hamilelik, araba tutması, sevmediğimiz kokular, sinir stres gibi durumlar halk arasında en çok bilinen mide bulantısı sebepleridir. Bunlar normal olarak karşılanır ve belirli süre sonra geçmektedir.