Küresel adaletsizlik sadece aşı dağılımında mı?

📌 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan Endüstri Devrimi olarak da adlandırılan Sanayi Devrimi, sömürgeci faaliyetleri tırmandıran başka bir unsur oldu.

Buharlı makinelerin kullanılmaya başlanması, endüstriyel gelişmeyi sağlıyordu ve bu daha fazla kaynak, daha fazla iş gücü, daha fazla pazar ve daha fazla tüketici anlamına geliyordu.

Sömürgeci devletler ihtiyaç duydukları her unsuru sömürdükleri ülke üzerinden sağlıyor, buradaki halk üzerinde tahakküm kuruyor ve bu durumu meşrulaştırıyorlardı.