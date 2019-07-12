Kişisel gelişiminiz için mutlaka bilmeniz gereken sayılı kurallar
Kişisel gelişiminiz için mutlaka bilmeniz gereken sayılı kurallar
Bir işi başarmak için o iş üzerinde kaç saat yoğunlaşmanız gerektiğini biliyor musunuz? Peki ya, zaman bulamamaktan şikayetçi olanlar için mükemmel bir çözüm olan 19-02 kuralının özelliklerini? Bilgisayar, tablet veya telefon kullanırken gözlerinizi ne şekilde dinlendireceğinizi veya alışveriş yaparken bir ürünü hangi kurala göre alacağınızı? Fikriyat olarak, kişisel gelişiminiz için mutlaka bilmeniz gereken sayılı kuralları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 12.07.2019
16:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
14:22