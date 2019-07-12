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Kişisel gelişiminiz için mutlaka bilmeniz gereken sayılı kurallar

Bir işi başarmak için o iş üzerinde kaç saat yoğunlaşmanız gerektiğini biliyor musunuz? Peki ya, zaman bulamamaktan şikayetçi olanlar için mükemmel bir çözüm olan 19-02 kuralının özelliklerini? Bilgisayar, tablet veya telefon kullanırken gözlerinizi ne şekilde dinlendireceğinizi veya alışveriş yaparken bir ürünü hangi kurala göre alacağınızı? Fikriyat olarak, kişisel gelişiminiz için mutlaka bilmeniz gereken sayılı kuralları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:22
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21 GÜN KURALI NEDİR?
21 GÜN KURALI NEDİR?

🔸 Bir alışkanlığı kazanmak için 21 gün boyunca aynı düzende yapılması gerektiğini anlatan kuraldır.

🔸 Alışkanlıklar, insan beyninde 20 günde gelişir. Bir şeyi 20 gün tekrarlayan biri, 21. günde alışkanlık kazanır.

🔸 Dolayısıyla yeni bir alışkanlığı yerleştirmek için hiç ara vermeden 21 gün boyunca tekrar etmek gerekir.

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80-20 KURALI NEDİR?
80-20 KURALI NEDİR?

🔸 Diğer bir adı "Pareto ilkesi" olan 80-20 kuralı, herhangi bir sistem üzerinde sonuçların yüzde 80'ini, sebeplerin yüzde 20'sinin oluşturduğunu söyleyen kuraldır.

🔸 Örnek olarak bir şirketin gelirlerinin yüzde 80'inin kaynağı, müşterilerinin yüzde 20'sidir veya İtalya'daki toprakların yüzde 80'i İtalyan vatandaşların yüzde 20'sine aittir.

🔸 Bu oran ortalamadır mutlak değildir yani yüzde 85'e yüzde 15 de olabilir.

🔍 Sizi başarıya götürecek 15 kitap

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10 BİN SAAT KURALI NEDİR?
10 BİN SAAT KURALI NEDİR?

🔸 Bir konuda uzmanlaşmak için en az 10 bin saat bilinçli çalışma yapmanın gerektiğini söyleyen tez. Örnek olarak Bill Gates ve The Beatles verilmiştir.

🔸 Gates, lisede okurken evinin yakınında bulunan ve o zamanlar için nadir nitelikte bir bilgisayar laboratuvarına sahip olan Washington Üniversitesi'ne gidip orada kod çalışmıştır.

🔸 The Beatles'ın Hamburg zamanına da değinen bu çalışma, aralıksız 8 saat çaldıkları dönemden bahsetmiş ve her iki örneğin başarısının sırrını bu çalışmaya dayandırmıştır.

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19-02 KURALI NEDİR?
19-02 KURALI NEDİR?

🔸 Sabah 9'dan öğleden sonra 17'ye kadar çalışıyor ve kendinize ayıracak zamanınızın olmadığını söylüyorsanız, 19.00 ve 02.00 arasındaki 7 saat boyunca neler yaptığınıza bakın.

🔸 Daha fazlasını başarmak istiyorsanız bu zaman dilimini gözden geçirin.

🔍 Kitap nasıl okunmalı? 📕

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20-20-20 KURALI NEDİR?
20-20-20 KURALI NEDİR?

🔸 Uzun süre bilgisayar, tablet veya telefona bakanların göz sağlığı için bulunan bir sistem.

🔸 Sistem şu şekildedir: Her 20 dakikada bir 20 saniye 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaklıktaki bir şeye bakmak gerekir.

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