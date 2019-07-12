Kişisel gelişiminiz için mutlaka bilmeniz gereken sayılı kurallar

🔸 Bir konuda uzmanlaşmak için en az 10 bin saat bilinçli çalışma yapmanın gerektiğini söyleyen tez. Örnek olarak Bill Gates ve The Beatles verilmiştir.

🔸 Gates, lisede okurken evinin yakınında bulunan ve o zamanlar için nadir nitelikte bir bilgisayar laboratuvarına sahip olan Washington Üniversitesi'ne gidip orada kod çalışmıştır.

🔸 The Beatles'ın Hamburg zamanına da değinen bu çalışma, aralıksız 8 saat çaldıkları dönemden bahsetmiş ve her iki örneğin başarısının sırrını bu çalışmaya dayandırmıştır.